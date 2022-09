Por que um homem mia para um gato? respostas científicas

“Miau miau”. Quem não se comunicou desta forma com os gatos? A ciência explica por que os humanos miam os gatos para “conversar” com eles.

Quando você decide adotar um animal de estimação, muitas vezes a decisão recai sobre a adoção de um cão ou gato. Enquanto o primeiro parece mais afetuoso e mais inclinado a se aproximar e se envolver com humanos, o segundo tem uma boa reputação de ser um animal independente.

No entanto, à medida que começamos a conviver com os gatos, é também o tipo de comunicação com eles que muda. Na verdade, em comparação com quando nos comunicamos com um cachorro, muitas vezes usamos o choro de um gato para nos comunicarmos com ele, mas por quê? No próximo artigo zEspecialistas nos dirão por que o homem-gato mia.

Por que o dono mia para o gato?

Quem convive com um cachorro tende a se comunicar com este falando naturalmente, enquanto quem convive com gatos tende a se comunicar com o último miando.

É o que apontam alguns pesquisadores do Departamento de Ciências do Comportamento da Universidade Eotvos Lorand, em Budapeste.

Para o estudo em questão, envolva-se 157 donos de gatos que foram convidados a falar sobre suas relações com os felinos.

Pesquisas mostraram que os proprietários mais instruídos do que outros se comunicavam com seus amigos peludos de uma maneira mais complexa, enquanto os proprietários mais jovens imitar Miau os felinos.

Além disso, o estudo mostrou que o miado era frequentemente utilizado por seus donos nas fases de brincadeira ou carinho. Para os humanos, esta é a melhor maneira de chamar a atenção de um gato.

Na verdade, como todos sabemos, ao contrário dos cães que atendem seus seres humanos sempre que solicitados, os felinos devem ser provocados até que demonstrem indiferença.

Exatamente por isso Os humanos aprenderam a se comunicar com os cães usando a linguagem humana E com o gato imitando os tons deste último, o gato fica mais inclinado a “ouvir”.

Você também pode estar interessado em: Você pode estar segurando seu gato do jeito errado: estudo revela

No entanto, de acordo com os cientistas, graças a este estudo, eles afirmaram que enquanto é o humano que pede carinho ao cachorro e recebe o dobro, No que diz respeito ao gato, este decide quem considerar e quem não.