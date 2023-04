Incêndio no ginásio de Cannata, encontre cilindros de gás na frente da entrada

Um incêndio no ginásio do Sr. Kanata. E os bombeiros intervieram ontem à noite para apagar o incêndio que começou em frente ao prédio localizado na Franz Lehar Road, na área da Via Galileo Galilei. Uma vez extinto o incêndio, que fez com que a porta de vidro da entrada “explodisse”, foram encontrados botijões de gás de acampamento que levariam os investigadores ao caminho do incêndio criminoso. Nenhum dano foi registrado no interior.

A academia é dirigida pelo Sr. Salvo Cannata, seu tio Boxeador Benny Kanata Ele trabalhou com eles e se separou há alguns anos para abrir outra escola. Os Carabinieri, que intervieram após o alarme dado por alguns moradores que ligaram para o 112 para relatar o ocorrido, ouviram o proprietário tentando explicar as causas do incêndio. Sem dúvida, alguém colocou os cilindros na frente da porta.

Infelizmente, a estrutura na Franz Lehar Street não está equipada com nenhum sistema de videovigilância e não haverá sistemas próximos que possam filmar os oficiais enquanto eles se afastam. Kanata poderia ter explicado à polícia da Delegacia de Uditore que não havia recebido “visitas” estranhas ou pedidos de extorsão e que não havia, por exemplo, tido problemas ou desavenças de natureza econômica com nenhum colaborador anterior. Danos registrados na academia não serão cobertos por apólices de seguro.