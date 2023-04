Aprendendo ciência brincando: o projeto GO4STEM é interrompido em lichia

LECCE – Aprenda Ciência e Tecnologia, Descubra Talentos e Brinque. Este é o objetivo do GO4STEM, um projeto itinerante de orientação profissional na área de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) que decorre, até junho, no Istituto Comprensivo “P. Stomio J. Zimbalo “lichia.

O projeto chega a Lecce, graças à associação La Svolta, para dar a meninos e meninas, meninos e meninas, a oportunidade de descobrir talentos escondidos em ambientes de trabalho que às vezes estão longe de sua imaginação, mas são procurados no mercado de trabalho.

O Go4Stem está aberto a crianças entre 9 e 14 anos que podem participar gratuitamente como grupos de classe, com um professor ou em grupos informais. O curso aborda cinco áreas temáticas profissionais: tecnologia da informação e eletrônica. tecnologias de energia solar; Tecnologias Visuais Ciência Eletrônica e Preservação do Patrimônio Cultural, desenvolvido em 15 estações experimentais que possibilitam a alunos e alunas compreender os fenômenos da tecnologia e da ciência de forma lúdica por meio da experimentação. Em cada estação, os jovens recebem informações sobre diversos temas e tarefas interessantes para realizar. Cada participante recebe um conjunto de cartões de estação práticos que analisam as preferências e capacidades técnicas e fornecem várias possibilidades de pós-processamento, bem como orientação profissional.

Martina Gentile, Presidente da Associação “La Svolta” explica que “A pista muda de localização, mas mantém o seu propósito: envolver as gerações mais jovens através da ciência – e de forma mais geral – do conhecimento. A curiosidade torna-se a mais poderosa ferramenta de inovação e engajamento, de acordo com os princípios implementados pela Associação que tenho a honra de representar. Agradeço ao diretor da escola “P. Stomio J. Zimbalo “Da Lecce Maria Elisabetta Tundo e de todos os professores e funcionários envolvidos da nossa parte na concretização desta iniciativa.”

E com esta iniciativa voltada para a divulgação da ciência e do método científico entre nossas crianças – anuncia a diretora Maria Elisabetta Tondo – Pretendemos continuar a fazer da escola um agente de aprendizagem eficaz, que proporcione aos alunos a oportunidade de crescer, tendo estímulos e oportunidades para experimentar e adquirir conhecimentos e competências mais eficazes para o desenvolvimento pessoal.

A IC Stomeo-Zimbalo continua investindo em uma oferta de treinamento mais ampla e inovadora, e acredito que isso seja motivo de orgulho não apenas para todo o bairro, mas para toda a comunidade da cidade.”

O objetivo educacional que o Stomeo-Zimbalo Comprehensive Institute pretende alcançar é oferecer aos alunos a oportunidade de serem “bem-sucedidos” na vida, tornando-os conscientes de suas habilidades, interesses e desejos por meio de experiências que enriquecem sua jornada pessoal com ênfase no “ofertas” da área em que vivem.

A Diretora Maria Elisabetta Tondo, a Coordenadora do Projeto Professora Sabrina Gianotta e toda a equipe de professores visam estimular esse tipo de atitude, permitindo que seus alunos experimentem e se arrisquem durante as atividades educativas.

“Para acompanhar a escola na sua transformação digital, prevista pelo Plano Escolar 4.0 – explica o Professor Tondo – é preciso “antes de mais nada ensinar às crianças o poder da tecnologia e da inovação, com o qual devem lidar de forma proativa e sem medo”.

Ponto de inflexão da ODAA Associação de Promoção Social de Sorbo, ativa em todo o distrito e distrito de Lecce, é responsável pelo planejamento e implementação de atividades e serviços voltados para o empoderamento e orientação informada, junto à escola, às famílias e ao mundo do trabalho, com atenção especial para meninos e meninas. Meninas, meninos e meninas em risco de abandono escolar. A associação intervém em contextos escolares e extracurriculares e é parceira do projeto Or.Co Digitsys – Orientação Consciente e Sistemática na Era Digital, um projeto multirregional para Puglia e Basilicata, selecionado e financiado pela Con i Bambini com o Apelo às Novas Gerações no âmbito do Fundo Educacional de Combate à Pobreza Infantil. A entidade responsável é o Consórcio Nacional NOVA para a Inovação Social.

GO4STEM É um projeto de antes StartNet Nasceu em Instituto Italiano Goetheque foi promovido pelo GOVET (Escritório Alemão de Cooperação Internacional em Educação e Treinamento Vocacional) e BMBF (Ministério de Educação e Pesquisa da Alemanha), em cooperação com Life – Bildung Umwelt Chancengleichheit eV Berlin.

Para informações e reservas, pode contactar Daniela Zito através do 320/0230775 – [email protected]