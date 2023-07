Uma nova droga capaz de derrotar a obesidade? A notável descoberta

A obesidade é um problema mundial, mas podemos estar em um ponto crítico: esta nova droga pode mudar tudo.

As empresas farmacêuticas engajadas na busca de medicamentos anti-obesidade podem estar no nível A ponto de inflexão. depois da subida semagotideNa verdade, podemos encontrar um novo problema principio ativoque realmente pode mudar tudo, vencer todos os concorrentes e dar uma nova esperança aos obesos, com resultados surpreendentes que já estão sendo testados.

O novo ingrediente ativo é chamado retatrutida, e é caracterizado por um mecanismo de trabalho e artigo mais ativo do que os concorrentes atuais. Um estudo de fase II envolvendo 338 adultos 24% de redução do peso inicial, Um resultado inédito que finalmente promete uma alternativa à cirurgia bariátrica, que é a única opção médica disponível para a obesidade até agora.

Retatruida: primeiros resultados

Pesquisadores da Universidade de Endocrinologia e da Unidade de Endocrinologia Pediátrica Yale Foi avaliado, em conjunto com o Instituto de Pesquisa em Doenças Metabólicas e ObesidadeEscola de Medicina de Harvard Em Boston, a segurança e a eficácia de um novo medicamento em um estudo duplo-cego controlado por placebo.

O grupo de estudo tinha um índice de massa corporal maior que 30 (então estamos falando de Obesidade de primeiro grau), divididos em grupos com o objetivo de avaliar diferenças na resposta de acordo com diferentes doses da droga, de 1 a 12 miligramas administrados uma vez por semana por injeção subcutânea. Objetivos: Medir a diminuição percentual do peso corporal após 24 e 48 semanas de tratamento.

Na primeira etapa, a perda de peso de 7,2 por cento Com 1 mg por semana 17,5 por cento para 12 miligramas, em comparação com 1,6 por cento para o placebo. Os resultados já estão bem acima do limite de 5% usado para identificar um medicamento eficaz para uso contra a obesidade.

O efeito melhorou ao longo do tempo, com ambos os grupos apresentando uma perda8,7 por cento Nasceu em 24,2 por cento do peso inicial após um ano de tratamento. os últimos dados são aproximadamente 12 vezes placebo (-2,1 por cento).

Com 48 semanas, foi medido que os adultos perderam pelo menos 5, 10 e 15 por cento de seu peso. No caso da dose mais alta, os resultados foram consecutivos 100%, 93% e 83%Longe dos casos de placebo.

Retatruides: uma nova era?

O novo medicamento pertence à categoria amplitudeIngredientes ativos que imitam a ação do hormônio GLP-1 (que retarda o esvaziamento do estômago). Em comparação com os análogos do GLP-1 já disponíveis, o novo medicamento Interage com os receptores de glucagon e GIP. isso faz com que O primeiro agonista hormonal O que revela a eficácia do método. Em adultos obesos, o tratamento com retratuide por 48 semanas levou a uma redução significativa no peso corporal.

Os resultados surpreendentes da droga deixam algumas dúvidas na comunidade científica. o gerente twittou Instituto Scripps para tradução de pesquisa Eric Topol.

Mas os benefícios não param por aí: dois outros estudos apresentados em San Diego mostram que a droga também tem vários benefícios no tratamento Diabetes tipo 2 e doença hepática gordurosa não alcoólica. A Organização Mundial da Saúde está considerando incluir medicamentos anti-obesidade na lista de medicamentos essenciais. “Nossos dados mostram que as incretinas têm o potencial de transformar o tratamento de doenças crônicas”, diz ele. Jeff EmickVice-presidente de desenvolvimento de novos medicamentos da Eli Lilly. Será o início de uma nova era no tratamento da obesidade?