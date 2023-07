Para perder peso, a ciência revela que o verdadeiro segredo são os cogumelos: pesquisa revolucionária

Cogumelos são o segredo para a perda de peso, de acordo com pesquisas recentes e inovadoras. Aqui tudo aconteceu

Perder peso não é apenas uma questão de estética, mas acima de tudo de saúde. O excesso de peso pode levar a problemas no coração e nos vasos sanguíneos, diabetes e outras doenças. mas, Perder peso não é fácil Exige uma série de ajustes e mudanças no cotidiano do indivíduo. Em particular, é essencial seguir uma dieta equilibrada e praticar exercícios regularmente.

É importante perder peso de forma saudável Reduza as calorias diáriassem se privar de nutrientes essenciais. Uma dieta balanceada deve incluir frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas e gorduras saudáveis. Além de, Beber muita água ajuda a manter o corpo hidratado Promove a desintoxicação.

A pesquisa revelou que os cogumelos são o segredo para a perda de peso

A proteína é um nutriente essencial Para o nosso corpo, é o bloco de construção dos músculos, ossos, órgãos e tecidos. Além disso, proteínas Ajuda a regular o metabolismoAumenta a sensação de saciedade e previne a perda de massa muscular durante a perda de peso.

A carne é uma importante fonte de proteínaNo entanto, também é uma fonte de gordura saturada e colesterol. Além disso, os efeitos ambientais da pecuária são uma preocupação crescente para muitas pessoas. Mas o que é um substituto da carne?

Um estudo recente mostrou que Cogumelos podem ser um substituto válido para a carne Para atender às necessidades de proteína do corpo. De fato, os cogumelos contêm proteínas de alta qualidade, semelhantes às encontradas na carne, mas com a presença de um Menos conteúdo calórico. Além disso, os cogumelos também contêm vitaminas, minerais e antioxidantes importantes para a saúde.

Outra adição de cogumelos Seu poder de satisfazer. Ou seja, uma porção de cogumelos tem o mesmo efeito saciante de uma porção de carne, mas com menos calorias. Isso significa que você pode comer mais cogumelos do que carne, sem exceder o consumo de calorias.

Cogumelos também boa fonte de fibra, O que ajuda a regular os intestinos e mantém a sensação de saciedade. Além disso, contém cogumelos beta glucana, Um tipo de fibra solúvel que pode ajudar a diminuir o colesterol no sangue.

Cogumelos também Rico em nutrientes importantes para a saúde. Especificamente, os cogumelos contêm cerca de 3-5% de proteína, que consiste em todos os aminoácidos essenciais. Mas não só isso, os cogumelos champignon são um dos poucos fontes vegetais de vitamina d, O que ajuda a manter ossos e dentes saudáveis ​​e pode melhorar o humor.