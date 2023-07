Por que tantos escolhem a dieta intermitente: dos horários aos alimentos, funciona para todos

A dieta intermitente é a dieta atual: vamos descobrir por que e, acima de tudo, se realmente funciona

Ao decidir melhorar a saúde e o bem-estar físico, é importante escolher o plano alimentar certo. Hoje falamos sobre a dieta intermitente e o que alguns especialistas têm a dizer sobre como usá-la.

certamente Não existe uma dieta única que funcione para todosmas parece jejum intermitente progredir um Ampla utilidade em muitas circunstâncias. Para aumentar sua eficácia, não apenas as pessoas que o experimentaram, mas também alguns cientistas.

Uma dieta intermitente ou restrição calórica funciona melhor?

Existem muitos tipos de dietas para perda de peso, mas a pergunta de alguns cientistas é qual é a mais eficaz. Em primeiro lugar, vamos lembrar em que consiste a dieta intermitente: mesmo que existam diferenças diferentes, em essência Você deve escolher períodos de tempo em que pode comer e quando deve jejuar. filosofia éMenos tempo para comer = menos calorias = perda de peso corporal.

um de Aspectos positivos do jejum intermitenteNo entanto, está localizado em Liberdade para comer O que você quer durante as horas atribuídas. claramente Você define um limite de caloriasNo entanto, o menu de comida pode ser escolhido de acordo com o gosto de cada um. Então Menos senso de sacrifício Assim, a motivação para seguir a dieta é mantida.

Os resultados aparecem e você se sente melhor, satisfeito e em forma. O que Conforme confirmado por alguns estudos científicos. Uma das últimas foi implementada emUniversidade de Illinois em Chicago; Um painel de especialistas comparou a dieta radical a outros tipos de dietas, baseadas no controle exclusivo de calorias.

A conclusão dos especialistas é que todos os tipos de dieta funcionam (se forem seguidos corretamente), porém Com o jejum, não sentimos a sensação “opressiva” de ter que medir constantemente o que comemos. Além disso, uma dieta intermitente oferece mais “escolhas” e você pode alterar seus períodos de jejum/alimentação com base nas metas que precisam ser alcançadas ou mantidas.

É necessário concluir definindo, no entanto, Especialistas também apontamEsses resultados só podem ser alcançados se tivermos motivação real. É aquele Preferencialmente seguido por um nutricionista ou especialista registrado. Faça você mesmo não é uma boa ideia e se adotarmos uma alimentação inadequada, podemos enfrentar sérios problemas de saúde.