Café da manhã: realmente te acorda ou é um efeito placebo? a resposta

Para conduzir o estudo, os cientistas recrutaram participantes que bebem menos Uma xícara de café por dia Faça com que eles digitalizem Ressonância magnética funcional 30 minutos antes e depois de tomar café ou consumir cafeína. Eles entrevistaram os participantes para coletar dados pessoais e também pediram que se abstivessem de consumir ou beber bebidas com cafeína por pelo menos três horas antes do experimento. Durante o toque, os participantes foram convidados relaxar. Os resultados mostraram que o consumo de café reduz a atividade do chamado modo padrão de rede fundo (áreas do cérebro ativas quando a mente está em repouso, que são desativadas quando nos concentramos em uma tarefa específica) também Redes somatossensoriais/motoras Baseado em córtex frontal (percepção sensorial, controle motor do corpo, planejamento, decisões e controle emocional). Isso parece indicar que consumir ambas as substâncias – café ou cafeína – torna as pessoas mais predispostas a isso. Transição do descanso para o trabalho. mas, só café Aumentar a atividade das áreas responsáveis ​​pelo controle executivo e solução de problemas. A cafeína, no entanto, não é.