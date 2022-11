Em Oristano falamos de ciência e tecnologia: mais de 20 seminários, conferências e laboratórios

Oristano

O retorno do Festival Scienza. Os convidados incluem Alessandro Schlitani, Alberto Mantovani, Nadia Lambiasi e Graziano Pena.

Encontro na quarta-feira 16 e quinta-feira 17 de novembro com a 7ª edição do Oristano Scienza Festival, o evento organizado pela Associação ScienzaSocietàScienza liderada por Maria Maddalena Becchere, como parte do Festival de Ciência de Cagliari, agora em sua 15ª edição.

A edição de 2022, dedicada à ciência e tecnologia, incluirá algumas escolas nos municípios de Tiralba e Gillarza fora de Oristano com um programa interessante e rico de mais de vinte eventos, incluindo conferências, seminários, apresentações de livros, mesas redondas, exibições de filmes, apresentações teatrais , leituras literárias e oficinas educativas.

Entre os convidados mais notáveis ​​do festival, o diretor e documentarista Alessandro Schlitani, que participou das exibições de seu documentário Einstein Speaks Italian dedicado ao período em que o mundo vivia na Itália e suas relações com nosso país, que abrirá esta edição em 16 de novembro às 16h30 nas salas de Chiostro del Carmine.

O Prof. Alberto Mantovani (Instituto Clínico Humanitas), talvez o médico italiano mais cientificamente credenciado do mundo, falará sobre o sistema imunológico, com todas as suas maravilhas e mistérios, no dia 14 de novembro, às 9h, apresentando o livro A Orquestra Secreta em um Videoconferência. Como funciona o sistema imunológico, de tumores a covid.

Nadia Lambiasi, escritora e especialista em economia circular, realizará duas conferências sobre a Revolução Azul. Economia na altura que terá como tema a Economia Azul (16 de Novembro às 10h00 no Liceu de Castro e 17 de Novembro às 12h15 no Instituto Superior de Educação de Tiralpa).

No dia 16 de novembro (12h, Liceo Scientifico Mariano IV, Oristano), o neurocientista da Universidade de Chicago, Professor Graziano Pinna, realizará uma conferência sobre os avanços médicos no campo dos transtornos mentais.

O calendário completo dos eventos do Oristano FestivalScienza está disponível em Portal dedicado.

o tópico. O programa será rejeitado a partir do assunto que dá título a esta edição, que é Ciência e Tecnologia. Os desenvolvimentos científicos e tecnológicos intimamente relacionados e inter-relacionados sempre afetaram a maneira como vivemos e abordamos o mundo. A esse respeito, podemos citar Ulrich Welt, cientista de todos os Alpes, que argumenta: “Todo novo conhecimento e tecnologia contém uma ideia de sociedade e a direção em que ela deve se desenvolver”. Hoje, os pesquisadores, por meio de seus estudos e adoção de estratégias interdisciplinares inovadoras, apresentam objetivos inexplorados e inimagináveis ​​que, no entanto, exigem compromisso inabalável e apoio econômico de toda a sociedade. É, portanto, essencial saber compreender o papel da ciência e da tecnologia no acompanhamento da evolução do planeta e fornecer importantes ferramentas de conhecimento através da divulgação dos resultados da investigação.

Patrocínios e contribuições. A edição Oristano do FestivalScienza é organizada pela Associação ScienzaSocietàScienza em colaboração com o Consorzio UnoPromento University Studies Oristano, Mariano IV Institute of Higher Education, S.A. De Castro Institute of Higher Education, Literary Review Still Reading Together, IMC – Onlus International Marine Center Torre Grande ( ou), Área Marinha Protegida da Península de Senes-Male de Ventre e IAS-CNR, patrocinada pelo Município de Oristano.

A 15ª edição do Festival de Ciências, organizado e promovido pela Scienza Società Scienza, conta com o patrocínio e contribuição da Comissão Nacional Italiana para a UNESCO, o Departamento de Educação da Região Autônoma da Sardenha, o Departamento de Cultura do Município de Cagliari, a cidade de Cagliari, a Universidade de Cagliari, o Conselho Nacional de Pesquisa do Comitê Nacional de Pesquisa Científica, Ciência no Palco na Itália, com a contribuição da Fundação Sardenha. Para o projeto Jovens Repórteres da Ciência, parceiro de mídia, Federação da Sardenha.

O Festival da Ciência após as marcações em Cagliari, Nuoro e Oristano continuará a espalhar-se pelo território da Sardenha com outras edições locais, em Siniscola (18 e 19 de novembro), Sarsedano e Tricenta (21, 22, 23 de novembro) e vai finalmente parar em Iglesias (24, 25, 26 de novembro), com convidados de alto nível, como o escritor Luigi Ballerini, que estará no Siniscola, enquanto o DJ produtor internacional, além do músico e compositor Gianji Cabaye, será convidado do Ecilli. Finalmente, em Iglesias estarão Gianfranco Pacioni, químico e acadêmico Lynx, Bianca Botino, física e pesquisadora, um dos heróis do projeto Dark Side, sobre a matéria escura.

