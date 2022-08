Os chás de ervas, o pesto de Génova, alguns suplementos nutricionais e o chá de erva-doce são prejudiciais à saúde? A pergunta é uma obrigação após descobertas recentes.

lá Alguns dos produtos que comíamos ou bebíamos sabendo que eram “bons”Como Chá e chá de ervas. Depois, há os produtos industriais, que podem ser de maior ou menor qualidade. Então na cozinha nós usamos Ervas e especiarias Para cozinhar nossas receitas favoritas.

lá Ciências No entanto, transcende O conhecimento adquirido até agoraE ele está sempre descobrindo coisas novas. Um estudo recente lança ‘dúvidas’ sobre certos alimentos. Ou melhor, em Material naturalmente presente nele. qual qual, em altas concentraçõesmas podem ser Carcinogênico e genotóxico.

Vamos falar sobre itens como alquinil benzenoEncontrado em ervas e especiarias que costumamos usar, como manjericão e erva-doce. O “dilema” é A quantidade de algumas substâncias que são usadas para dar sabor a alimentos industriais. Assim como pesto de manjericão ou chá de erva-doce. também molhos E a molhos Contém Salsa, noz-moscada ou canela, e outras especiarias em que a presença de alquilbenzeno já é alta na natureza. Então vamos ver Quais são as conclusões do último estudo?.

O pesto de manjericão ou o chá de erva-doce são prejudiciais à saúde? Novas descobertas científicas colocam em dúvida o uso de alguns materiais

o Educação em mim Efeitos sobre a saúde do alquenilbenzeno de um homem Eles ainda não estão concluídos. Mas eles pintam a primeira maneira de ir mais fundo. A equipe de cientistas que analisou alguns dos materiais se concentra principalmente em Quantidade permitida no setor industrial.

lá DiscussãoEntão, Ainda está aberto. Há alguns anos, pesquisadores da Universidade de Wageningen, na Holanda, e da Universidade de Milão, realizaram experimentos. Grandes quantidades de alquenilbenzenos administrados a animais de laboratório causaram tumores no fígado. No início dos anos 2000, o Comitê Científico de Alimentos da Comissão Européia (SCF) avaliou substâncias como SaveloO metilogenol E a estragol Quão cancerígenos mutagênicos. lá sugestão Era para “estabelecer um limite para uso em alimentos industrializados”. De fato, no que diz respeito Suplementos nutricionaisnão existirá sem limites.

Último estudo

EU ‘Instituto Federal Alemão para Avaliação de Riscos (BfR) na prática Resumir o conhecimento acumulado até agora sobre a toxicidade potencial de diferentes alquinilbenzenos em alimentos. Publicado na revista científica “Foods”.

dentro extrair De nossa pesquisa, lemos Considerações dos especialistas. Embora sejam necessários mais estudos, “Os consumidores precisam saber quais de seus hábitos de consumo alimentar podem levar a altos níveis de alquenilbenzenos genotóxicos para tomar decisões informadas sobre escolher ou não um tipo específico de alimento contendo alquinilbenzeno.. “

o As leis existentes proíbem A partir de adicionar o Material mencionado acima para alimentos. Mas vale a pena entender Presença natural em alguns sabores Os consumidores podem ser apresentados aingestão excessiva. Funcho, salsa, manjericão, óleos essenciais nutricionais, anis estrelado, pimenta preta, estragão, noz-moscada e pimenta de Caiena são todos aromatizados sob a lupa.

É isso Isso não significa que beber chá de ervas ou comer molho pronto seja prejudicial para vocêmas com o que arte de comida industrial Podemos ter problemas de saúde a longo prazo. Conclusõesporém, quase Impossível provar. Também para cientistas que trabalham em várias frentes que estão tentando permitir que os governos protejam a saúde dos cidadãos. Mas Um conhecimento mais profundo só pode levar a uma maior consciência, Assim, permitindo que você escolha o que é melhor para sua saúde.