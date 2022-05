Assinatura de um acordo histórico entre Israel e Marrocos sobre tecnologia e ciência

MeteoWeb

Israel E Marrocos, Oeste, pôr do sol O Ministério da Ciência e Tecnologia de Israel disse hoje que concordou pela primeira vez em cooperar em projetos de tecnologia e ciência. Orit Farkash-Hacohen, o ministro israelense de Inovação, Ciência e Tecnologia, foi ao Marrocos para assinar o acordo com o ministro marroquino do Ensino Superior, Pesquisa Científica e Inovação Abdellatif Merawi.

Os dois países cooperarão nas áreas de inteligência artificial, dessalinização de água, tecnologias do deserto, tecnologias de processamento de alimentos, biotecnologia, energia renovável, tecnologia médica, indústria farmacêutica, cidades inteligentes, indústria automobilística, tecnologia da informação, espaço, humanidades e ciências sociais.

Israel e Marrocos concordaram em normalizar as relações em dezembro de 2020 como parte dos Acordos de Ibrahim intermediados pelos Estados Unidos. Governos assinam acordos, mas pessoas fazem a pazDisse Farkash Hakohen. “Sou grato pela honra de vir ao Marrocos após os Acordos de Ibrahim e a assinatura de um importante acordo de cooperação entre nossos dois países. Trabalharemos juntos para avançar nos desafios nas áreas de espaço, energia renovável, tecnologia da água, transporte, ciência , meio ambiente e saúde”.

É o terceiro acordo tecnológico que Farkash-Hacohen assinou com os países do Acordo Ibrahim. O ministro já assinou um acordo espacial com os Emirados Árabes Unidos e um acordo técnico com o Bahrein.