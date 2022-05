Câncer de pâncreas e 4 sintomas a não ignorar, o alarme do Reino Unido: “Todo mundo deveria saber’

O câncer de pâncreas é um dos tipos mais perigosos de câncer e, infelizmente, afeta muitas pessoas todos os anos.

entre diferentes armas de combate Obviamente temos esta terrível doença proibir cervoGeralmente passam por exames diagnósticos. Tomando-o cedo, há mais chances de sobrevivência. No entanto, também existem 4 sintomas que as pessoas ignoramE conhecê-los significa Observe o tumor a tempo.

de acordo com dados de ISPor aí 13.000 pessoas desenvolvem câncer de pâncreas a cada ano. Não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres. o pâncreas É um órgão localizado entre o estômago e a coluna É necessário para o equilíbrio de muitas funções. O primeiro é Produtor subordinar enzimas Em seguida, as gorduras, amidos e proteínas são digeridos. Mas o pâncreas também produz Hormônios importantesQuão InsulinaRegula a quantidade de açúcar no sangue.

Ele vai sem dizer Quando o pâncreas está comprometido, a situação geral de saúde piora drasticamente. A propósito, o câncer de pâncreas é “sorrateiro” porque dar sintomas Só quando é agora em avançado. Portanto, a única maneira lute ele é Diagnosticá-lo cedo. Para fazer isso, além das ferramentas clássicas, hoje temos uma arma adicional. lá Conhecendo alguns dos sintomas Graças aos comunicados de imprensa da Reality no setor de saúde do Reino Unido.

Os quatro sintomas de que você (possivelmente) tem câncer de pâncreas

despertador vem deUma organização de caridade que trabalha no setor de prevenção. ele é chamado Câncer de pâncreas e quer Aviso O maior número de pessoas possível de 4 sintomas principais que eles denunciem Aparecimento do câncer de pâncreas. Um problema, ao que parece, é que o que as pessoas não consideram “espiões” deve ser cuidadosamente avaliado. Mas vamos ver Quais são eles?.

Segundo o sindicato, quem de repente ou quase ouviu Muita dor nas costas; Já não digere bem; Muitas vezes dor de estômago E a perder peso Não por um bom motivo Você pode ter câncer de pâncreas persistente.

Finalmente, se também aparecer com esses sintomas icterícia ou amarelecimento dos olhos da pele em geral, Deve Vá imediatamente ao pronto-socorro. Isso é o que a Pancreatic Cancer Society sugere fortemente.

certamente Os sintomas descritos acima não provam automaticamente que é um tumor em andamento, e Não entrar em pânico. Mas saber disso pode conscientizá-lo e permitir que você vá ao médico mais rapidamente, para que você possa Evite quaisquer problemas de saúde contínuos. Isso não dói, independentemente.

(As informações deste artigo são apenas para fins informativos e referem-se a estudos científicos publicados em revistas médicas, portanto, não substituem o conselho de um médico ou especialista e não devem ser levadas em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos)