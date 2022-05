Relatório Eurispes. Pandemia, 1 em cada 4 teóricos da conspiração italianos, mais de 55% rejeitam estratégias aprovadas

62% dos italianos não estão mais dispostos a restringir sua liberdade devido ao Covid. A maioria (55,8%) não concorda com a estratégia aprovada de gestão da epidemia, em comparação com 44,1% que a apoia. O julgamento negativo também é dado à qualidade da informação para 7 em cada 10 italianos, mas as pessoas ainda acreditam na ciência. Resumo do relatório

27 de maio –

Menos da metade dos italianos (46,6%) admite não ter ideia de como a epidemia de Covid-19 se originou. Mais de um em cada 4 (25,7%) acreditava que alguém por trás disso – e a China ou as chamadas potências poderosas – seriam culpados de espalhar o vírus – enquanto 22,9% foi apenas uma coincidência. Menos de 4,8% dizem, ao contrário de todas as evidências, que não há pandemia real. O objetivo da epidemia entre aqueles que acreditam que a epidemia não se espalhou por acaso pode ser obter maiores lucros e controle social.

Quando se trata das estratégias adotadas para gerenciar a epidemia, 55,8% dos italianos as criticam, em comparação com 44,1% que as promovem. De qualquer forma, a fidelidade à ciência não foi prejudicada.

Mas uma coisa é certa, a maioria não quer mais restringir sua liberdade: 38% dizem que estão dispostos a aceitar outras restrições, se necessário, mas 62% dizem que não.

Entre conspiração e conspiração, esta é a opinião dos italianos sobre a epidemia que foi investigadaEurysps Na pesquisa e nos resultados divulgados em Relatório Itália 2022.

A identidade dos teóricos da conspiração. A tendência para identificar o culpado da epidemia caracteriza em grande parte aqueles com baixa qualificação educacional: 35,6% dos sem qualificação e titulares de licenças de ensino fundamental. À medida que o nível de escolaridade aumenta, aumenta também a percentagem daqueles que acreditam que não é culpa de ninguém (31,8% dos graduados). Entre os egressos, os defensores da hipótese de que era um problema predominam sobre quem achava que havia um culpado. Os graduados respondem com menos frequência (38,5%) do que outros, que não sabem se o Covid-19 tem origem acidental ou negligência.

Os cidadãos que não se sentem representados politicamente e os de direita (32,4% e 32,1%, respectivamente) têm maior probabilidade de culpar alguém pela pandemia. Sobretudo à esquerda e centro-esquerda casaram-se com a hipótese de origem aleatória do vírus (28,6% e 31,1%). Entre os eleitores do Movimento 5 Estrelas, o número indicando negação da epidemia está acima da média (9,2%); Além disso, entre as 5 estrelas, prevalecem os que não têm uma ideia exata das origens da epidemia (60,5%).

Como um vírus pode ser gerado? Entre os que não acreditam que a epidemia decorre simplesmente do acaso (lembre-se que são 25,7%), 42,1% acreditam que o vírus foi criado em laboratório e depois escapou do controle e 25,7% acreditam que ao invés de ser criado em laboratório e intencionalmente em todo o mundo. Para 15,4%, eles teriam verificado tarde demais para o vírus e não poderiam pará-lo, porque 11,3% são considerados um vírus de gripe comum, mas foram usados ​​para outros fins.

A China ou as chamadas potências fortes serão culpadas de espalhar o vírus. Referindo-se a um responsável, os entrevistados que estavam amplamente convencidos de que a epidemia não era uma coincidência, citaram o governo chinês em quase um terço dos casos (31,4%); 27,3% também atribuíram a responsabilidade a poderosas potências globais e 12,1% a empresas farmacêuticas multinacionais.

Entre centro-esquerda (42,9%) eleitores de direita (37,1%) – centro-direita (39,7%), predominam as respostas que apontam a China como culpada da epidemia, enquanto entre 5 estrelas e no centro, as potências globais poderosas são frequentemente . citados (30,6% e 28,6%, respectivamente). 5 estrelas e à esquerda são apontados como responsáveis ​​pelas multinacionais farmacêuticas com valor acima da média (18,4% e 17,5%, respectivamente).

O objetivo da epidemia pode ser aumentar os lucros e o controle social. Cidadãos que acreditavam que a epidemia não se espalhou por acaso, em sua opinião, também foram questionados sobre o propósito de seu início. Alcançar grandes lucros foi o objetivo mais citado (29,3%), seguido por “melhor controle das pessoas” (20,1%) e “enfraquecimento das democracias” (18,4%). Também tiveram percentagens notáveis ​​de “reduzir a população mundial” (14,7%), “criar um clima de medo” (10%), “reforçar o poder das elites internacionais” (9,2%) e conter percentagens mais elevadas, mascarando outras problemas graves” (7%) e “justificam a intervenção do Estado na economia” (6%).

Cidadãos de direita, em suas respostas, focam no objetivo de controlar melhor as pessoas (26,2%), enquanto cidadãos de esquerda focam na intenção de obter grandes lucros (27,1%). Entre os eleitores do Movimento 5 Estrelas, o objetivo de fortalecer o poder das elites internacionais (16,4%) é citado acima da média, enquanto entre os de esquerda é citado como ocultando outros problemas muito graves (10,6%).

Parecer sobre a gestão de emergências pelo Estado. Depois de pouco mais de dois anos e dois governos diferentes, os italianos foram questionados sobre como o país, em sua opinião, havia gerenciado a pandemia de Covid-19.

Em grande medida, a amostra se expressou negativamente sobre a gestão italiana da epidemia: 55,8% não concordaram com a estratégia adotada (para 1 em 5, 19,2%, foi muito ruim, “erraram tudo”), contra 44,1% de Julgamentos Positivos (10% somos exemplo no mundo),

Nas ilhas, uma clara maioria concordou com a estratégia adotada no combate à COVID (60,6%; 22% foram excelentes), enquanto o Nordeste é o que regista a maior percentagem de opiniões críticas (63,3%; apenas 36,7% das opiniões). As críticas são positivas). Os egressos são o único grupo em que prevalecem opiniões positivas sobre o manejo da epidemia (53,4%).

O papel da informação na pandemia foi descartado. Os cidadãos dão uma opinião negativa sobre a qualidade das informações italianas sobre a epidemia: 68,5% são críticos, em comparação com 31,5% estão satisfeitos. Em particular, a informação para 6,9% foi excelente, 24,6% mais positiva que negativa, 42,4% mais negativa que positiva e 26,1% muito ruim.

Ainda acreditamos na ciência? Apenas 17,6% da amostra notaram uma diminuição na crença na ciência, enquanto para a maioria permaneceu inalterada (61,9%) e para um em cada 5 (20,4%) aumentou. Portanto, parece que o ceticismo diz respeito a um número limitado de italianos, e isso também é confirmado pelo amplo compromisso com a campanha de vacinação e, de maneira mais geral, com as disposições destinadas a conter a propagação do Covid.

COVID-19 e Restrições: Eles não estão mais dispostos a restringir sua liberdade. A grande maioria dos cidadãos sentiu restrições à sua liberdade pessoal desde o início da pandemia. Mais de um terço (35,6%) disse sentir que o estado de saúde e as escolhas do governo eram limitados, 29% aos riscos relacionados ao Covid-19 e apenas 19,1% devido às escolhas do governo. Apenas 16,3% dos italianos nunca sentiram essa preocupação.

Os entrevistados foram então questionados se, em caso de necessidade, estariam dispostos a restringir ainda mais sua liberdade individual. 38% dizem que estão dispostos, se necessário (29,5% é suficiente, 8,5% é muito), mas 62% mostram uma atitude fechada (39,3% não querem, 22, 7% não).

O estado psicológico dos italianos durante a emergência sanitária. A maioria dos cidadãos diz sentir-se mais instável (58,4%), mais desmotivada (57,3%), mais ansiosa (53,3%) desde o início da epidemia. Menos da metade da amostra, mas uma proporção decididamente grande (42,9%) relatou sentir-se deprimida.

Os jovens se sentiram deprimidos desde o início da epidemia com mais frequência do que os adultos, e ainda mais do que os adultos mais velhos. Mais da metade (53,9%) dos meninos de 18 a 24 anos relataram e entre 25 a 34 anos 47,4%; O percentual cai para 43,7% de 35 a 44 anos, para 42% de 45 a 64 anos, chegando ao menor valor a partir de 65 anos (37,8%).

A mesma tendência pode ser observada, de fato, ao investigar a sensação de inibição: 68,5% dos muito jovens admitem tê-la vivenciado mais com uma epidemia, contra 48,5% dos muito jovens.

A instabilidade de humor também incluiu maior participação nas faixas etárias mais jovens: 71,6% na faixa etária de 18 a 24 anos, 65,5% na faixa etária de 25 a 34 anos, 60,3% na faixa etária de 35 a 44 anos e 57,3% na faixa etária 45 -64 anos e metade dos maiores de 60 anos (50,9%). Embora houvesse diferenças menos óbvias, os meninos relataram sentir-se ansiosos com mais frequência do que pessoas mais maduras (59,4% dos mais jovens versus 48,5% dos idosos).

27 de maio de 2022

