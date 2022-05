Cirrose hepática, úlceras gástricas e duodenais, esofagite, doenças gastrointestinais, bem como doenças cardíacas e até epilepsia. Estes são apenas alguns dos efeitos adversos à saúde associados ao consumo e abuso de álcool.

Não estamos nos referindo explicitamente ao copo de vinho que bebemos todos os dias à mesa de jantar. Eu não tomo uma cerveja de vez em quando. Ressaltamos que o uso de álcool encurta a vida como não sendo pior do que fumar.

Assim como a qualidade de vida fica muito ruim justamente por causa do vício. Então vamos ver, a esse respeito, quais são todas as boas razões para beber sempre com moderação, ou melhor, digamos, pare completamente.

Como dizer adeus ao álcool e quais são todas as boas razões para começar agora antes que seja tarde demais

Em detalhes, parar de beber significa não colocar seu sistema imunológico em risco ainda mais. Caso contrário, a longo prazo, as pessoas que abusam do álcool tendem não apenas a adoecer com mais frequência, mas também correm o risco de não atingir a velhice.

Além disso, sobre como dizer adeus ao álcool, também é preciso dizer que quem bebe muito álcool também é propenso à obesidade. Também leva ao álcool O que é chamado de fome nervosa?. Além disso, o sono e o descanso do alcoólatra nunca serão calmos.

Assim como a pele tende a secar, ela parece muito mais velha do que realmente é. Além disso, como se isso não bastasse, quem abusa do álcool também tende a ter problemas de memória a médio prazo.

Como parar de beber, de recompensas a consumir apenas água com as refeições

A força de vontade nem sempre é suficiente para parar de beber. Também é necessário apoio médico e psicológico. Em qualquer caso, o consumo de álcool pode ser reduzido passo a passo. Comece a substituir as bebidas alcoólicas por agua Principalmente durante as refeições. Tão necessário para mudar rotinas e definir recompensas.

Por exemplo, fazer uma compra com o dinheiro economizado evitando beber durante todo o dia. De qualquer forma, se houver contratempos, não se deve desanimar. Será necessário tentar de novo, tentar de novo até que o abuso do álcool se torne apenas uma lembrança distante. Finalmente, nunca se deve afastar o inimigo, por exemplo, renunciando a um jantar onde haverá bebidas alcoólicas. Pode ser uma opção completamente contraproducente, pois pode aumentar a tentação de beber em casa.

