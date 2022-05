A Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de Milão comemora seu cinquentenário – os fatos dos eventos

Milão, 27 de maio de 2022 – A Faculdade de Ciências Políticas, Econômicas e Sociais da Universidade Estadual de Milão completa 50 anos Celebra uma importante conquista com um evento na Sala Alumni da Via Conservatorio, na presença de autoridades acadêmicas e políticas, além de testemunhas diretas da história do colégio. O ministro universitário também compareceu. Cristina Mesa Ele foi recebido pelo reitor da universidade, Elio Franzini.

Nascido primeiro como um curso de direito em 1964, o histórico Colégio de Ciência Política de Milão, fundado nos anos de conflito, com um grande número de seguidores entre os jovens que no início dos anos 1960 e 1970 exigiam uma nova escola e uma universidade menos alinhada, apresenta hoje 19 Um curso de bacharelado e mestrado, alguns completos ou com currículo em língua inglesa, três mestrados de primeiro e segundo níveis, seis cursos de pós-graduação e cinco doutorados em pesquisa.

Com uma comunidade de mais de 8400 membros (inscritos em cursos de licenciatura, docentes e investigadores, técnicos, administradores e bibliotecários, doutorandos, pós-doutorandos e bolseiros), o colégio implementa 76 projetos de investigação financiados por concursos nacionais, europeus e internacionais, num total de 530 publicações, das quais 292 são de acesso aberto, 140 Uma iniciativa de participação pública (dados referem-se a 2021).

Uma história, a história da Faculdade de Ciências Políticas, Econômicas e Sociais da Universidade Estadual de Milão, que pode ser dividida em quatro etapas: nascimento, Inicialmente como relator de direito em 1964 e depois como docente em 1971; Povoado (entre o início dos anos 1970 e meados dos anos 1980) quando a Ciência Política foi equipada com sua sede, o histórico Palazzo Resta-Pallavicino em através do conservatórioe reforçar a sua identidade; Forte crescimento como comunidade de pesquisa e como centro de oferta educacional (com mais de 17.000 alunos matriculados no ano lectivo 1992-1993) tornando-o o primeiro em Itália e implementando uma oferta não só de cursos de licenciatura e diploma, mas também de cursos de especialização e doutoramento, passando pelos cursos de Sociologia, Economia e Estatística na recém-nascida Universidade Bicocca; Corrigir 3 + 2 (1999) e edição da oferta educativa até à Lei Gelmini (n.º 240/2010), que atribui ao Colégio o papel de coordenação do ensino e interação com os órgãos universitários, deixando os departamentos de Economia, Gestão, Métodos Quantitativos, Social e Ciências Políticas, Estudos Internacionais, Histórico Jurídico e Político o papel das estruturas de referência para ensino e pesquisa e a terceira mensagem.

Phil Rouge dessas primeiras cinco décadas de vida universitária É um trabalho multidisciplinarmultidisciplinar e internacional, o que lhe permitiu interceptar as mudanças na sociedade italiana em geral e em Milão em particular, muitas vezes à frente de seu tempo, e adquirir ao longo dos anos um papel de liderança no campo do ensino superior e da pesquisa não apenas no âmbito regional e contexto económico e social nacional, mas também internacional.

Multidisciplinaridade e flexibilidade no uso de diferentes abordagens metodológicas são as características desta faculdade – Alessandra Facchi disse:Presidente da Comissão de Gestão da SPES. “É um modelo de formação e pesquisa que abrange todos os cursos e a maioria dos projetos de pesquisa. No ensino, a interdisciplinaridade e a interdisciplinaridade se traduzem não apenas em uma preparação básica em diferentes disciplinas, mas também no estudo de um mesmo fenômeno a partir de múltiplas perspectivas, uma abordagem que permite ver sua complexidade, e enfrentá-lo de formas diferentes e integradas de conhecimento e torná-lo uma habilidade que pode ser útil no local de trabalho.”