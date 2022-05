Monkeypox / Circular do Ministério da Saúde: Quarentena, contatos e transmissão

o Ministério da Saúde Emitiu nos últimos dias um circular em relação a varicelauma série de indicações sobre Relatórios, rastreamento de contatos e gerenciamento de casos pela varíola. em relação a vacinasa circular afirma que: “Vacinar após a exposição, idealmente dentro de 4 dias após a exposição” varicela “Eles podem ser considerados para contatos de alto risco, como profissionais de saúde, incluindo equipe de laboratório, após uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios”. Sobre o uso de Medicamentos antivirais: “A adoção de medidas farmacológicas, incluindo antivirais específicos, poderia ser considerada – explica – no contexto de protocolos de uso empírico ou empático, particularmente para aqueles com sintomas graves ou que possam estar em risco de desfechos raros, como pessoas com imunossupressão.

No caso de infecção positiva por varíola dos macacos, em alguns casos é necessário fazê-lo quarenta, Nesse sentido, as disposições do Ministério da Saúde esclarecem que “em contextos ambientais e epidemiológicos específicos, e com base nas avaliações das autoridades de saúde, podem ser necessárias medidas de quarentena”. o Comunicação assintomática Dos positivos, “não deve doar sangue, células, tecidos, órgãos, leite materno ou esperma enquanto estiverem sendo monitorados”, além disso, “devem ser monitorados pelo menos diariamente quanto a sinais/sintomas por um período de 21 dias a partir do último contato com um paciente ou seus sujeitos.” contaminados durante o período de infecção. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre, calafrios, dor de garganta, mal-estar, astenia, erupção cutânea e linfadenopatia.”

VAIOLO DELLE MONKEY: “Noções básicas de rastreamento de contatos”

Durante os 21 dias de observação, as pessoas que testaram positivo para varicela devem sempre ter “contato” Evitar o contato com pessoas imunossuprimidas, gestantes e crianças menores de 12 anos. básico será rastreamento Contactos, que “permite a rápida identificação de novos casos, para travar a transmissão do vírus e conter a epidemia. Também permite a identificação precoce e gestão de quaisquer contactos que tenham maior risco de contrair doenças graves”. Também foi determinado que um arquivo alta transmissão através de atividades ruins, “Nos atuais surtos de MPX humana, a natureza das lesões encontradas em alguns casos sugere que a transmissão ocorreu durante o contato sexual. A transmissão através do contato com a pele intacta é menos provável, mas não pode ser descartada”.

Mas Como ocorre a infecção? Ainda neste caso, a circular emitida pelo Ministério da Saúde especifica: “Pelo contato próximo com material infectado proveniente de lesões cutâneas de uma pessoa infectada, bem como por gotículas em caso de contato pessoal prolongado e por fômites Além disso, pode O vírus é transmitido por contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada, contato com membranas mucosas ou pele imprópria com lesões flutuantes abertas ou com objetos contaminados, como roupas ou roupas”. No entanto, pouco se sabe sobre a possibilidade de transmissão do vírus da varíola dos macacos para animais de estimaçãoMas ele conclui: “Tal evento de transbordamento pode levar à estabilização do vírus na vida selvagem europeia e a doença se tornar uma doença zoonótica endêmica”.

