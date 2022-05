3 minutos para conquistar o público com ciência – Corriere.it

A partir de Escritório editorial em Milão

Seleção do Museu de Ciência e Tecnologia de Milão. No pódio Valentina Favasori falando sobre vírus e Elena Barroso falando sobre ossos.

o desafio: 3 minutos para vencer o júri e o público Confronto tópico de ciências Atratividade, clareza e precisão. Slides ou vídeos são proibidos. No entanto, adereços são permitidos. Esta é a forma Fábrica da Fama, um show de talentos internacional para publicação científica nascido em 2005 em Cheltenham, Reino Unido. O Pavilhão Aeronavale do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia “Leonardo da Vinci” sediou a seleção de Milão para a competição em 26 de maio.

Plataforma para ganhar o pódio Valentina Favasori, Um parapente apaixonado e pesquisador do San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, contando ao público como os vírus podem ser usados ​​para corrigir o DNA das células e tratar permanentemente certas doenças genéticas, um estudante de bioengenharia da Universidade de Estudos de Pádua Elena Barroso, que corre os 400m no atletismo e falou sobre regeneração óssea e o futuro das pesquisas na área. Serão eles que terão acesso às principais aulas de treino, agendadas para o verão, e participarão na final nacional da competição.



Os outros vencedores Além dos dois primeiros lugares, o terceiro também é classificado Andrea Pianettium estudante de doutorado em nanotecnologia na Universidade de Milão-Bicocca, com uma palestra sobre pontos quânticos e computadores quânticos, e um favorito do público.Francesca DonnalugaEstudante de doutorado no Politecnico di Milano, onde estuda a complexa relação entre a flora bacteriana intestinal e o cérebro.

organizadores A seleção de Milão para a competição internacional é promovida pela Universidade Vita-Salute San Raffaele em conjunto com o Hospital Irccs San Raffaele, Inaf – Observatório Astronômico de Brera, Instituto Italiano de Tecnologia – Iit, Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci e Politécnico de Milão .. READ Argumento de Sami Basu após a vacinação: "Confiando na ciência"

