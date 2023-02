Chá de louro e limão, a bebida que queima gordura, emagrece e reduz o estresse

Quer perder peso, queimar gordura e recuperar um pouco de serenidade? Então você tem que experimentar este chá de ervas, é um verdadeiro remédio para o seu bem-estar

Se você está procurando uma maneira de voltar à forma drenando o excesso de líquido, você veio ao lugar certo. Hoje, de fato, vamos revelar a você como preparar um Folha de louro e chá de limão perfeito para Queimar gordura.

Além disso, também é um verdadeiro calmante. Você verá que, se começar a consumir esta bebida quase todos os dias, notará imediatamente os grandes benefícios para sua saúde psicofísica. Mas agora pare de perder tempo precioso e vamos descobrir imediatamente todos os efeitos positivos deste incrível elixir e, acima de tudo, como prepará-lo.

Quais são os benefícios

antes de revelar uma receita Chá de ervas queima gordura à base de louro e limãoVamos ver com mais detalhes quais são todos os seus benefícios para a saúde do corpo. Como esperávamos, é uma bebida ideal para drenar líquidos e perder uns quilinhos a mais. Além disso, tem uma série de efeitos positivos sobre o estresse. Em particular, é útil para:

Manutenção de um sistema digestivo saudável.

prevenir indigestão;

ativar o metabolismo para acelerar a queima de gordura e a perda de peso;

Combate a inflamação

Monitore os níveis de açúcar no sangue

Combate o chamado colesterol ruim.

Reduza o estresse e a ansiedade.

Fortalecimento do sistema imunológico.

Aumentar a produção de colágeno.

Chá de louro com limão: a bebida que queima gordura

Como você deve ter notado, este Chá de ervas em folha de louro e limão É uma verdadeira panacéia, pois tem uma série de efeitos benéficos em todo o organismo. De qualquer forma, agora vamos ver como se preparar. Primeiro, você precisará obter os seguintes ingredientes:

5 folhas de louro

2 limões

1 litro de água.

Depois de encontrar tudo o que precisa, basta seguir estas instruções simples e pronto. Primeiro, despeje a água em uma panela e deixe ferver. Alguns momentos antes de atingir o ponto de ebulição, adicione as folhas de louro e o suco de limão. Depois disso, misture tudo bem e desligue o fogo. A esta altura, basta deixar a bebida repousar cerca de um quarto de hora e, passado o tempo necessário, pode-se finalmente filtrar o líquido e despejá-lo num copo com a adição de uma rodela de limão. Desta forma, você finalmente o terá pronto para desfrutar Chá de ervas queima gordura Também perfeito contra o estresse.