“Eficaz mesmo aos sessenta anos”

Oito regras simples para viver até os 24 anos (para homens) e 21 para mulheres. Estas são conclusões Estádio postado emJornal Americano de Nutrição. Os pesquisadores estudaram um grupo de mais de 700 mil veteranos americanos com idades entre 40 e 99 anos.

Resultados

De acordo com os resultados, os homens que têm todos os oito hábitos aos 40 anos viverão em média 24 anos mais do que os homens que não têm nenhum destes hábitos. Para as mulheres, ter todos os oito factores de estilo de vida saudável na meia-idade foi associado a viver 21 anos mais do que as mulheres sem nenhum destes hábitos. O monitoramento foi realizado entre 2011 e 2019.

Fatores de maior risco

Globalmente, os resultados mostraram que a baixa actividade física, o uso de opiáceos e o tabagismo tiveram o maior impacto na esperança de vida; Esses fatores foram associados a um risco aumentado de morte de 30% a 45% durante o período do estudo. Estresse, uso de álcool, dieta inadequada e má higiene do sono foram associados a um risco aumentado de morte de aproximadamente 20%, enquanto a falta de relações sociais positivas foi associada a um risco aumentado de morte de 5%.

As oito regras

Os oito hábitos são:

Seja fisicamente ativo Liberdade do vício em opiáceos Não fumante Controle de estresse Siga uma boa dieta Não beba regularmente Tenha uma boa higiene do sono Eles têm relações sociais positivas

Efeito estimado da adoção de um número diferente de fatores de estilo de vida saudável nos anos adicionais de expectativa de vida entre os homens em comparação com homens sem nenhum desses hábitos

Isso muda

“Ficamos realmente surpresos com o quanto você pode ganhar adotando um, dois, três ou todos os oito fatores de estilo de vida”, disse Xuan-Mai T. Nguyen, especialista em ciências da saúde do Departamento de Assuntos de Veteranos. “Os resultados da nossa investigação sugerem que a adoção de um estilo de vida saudável é importante tanto para a saúde geral como para o bem-estar pessoal. Quanto mais cedo melhor, mas mesmo que faça apenas uma pequena mudança aos 40, 50 ou 60 anos, ainda assim será benéfico, ” Nguyen observou. Como um estudo observacional, não prova conclusivamente a causalidade.

Base de pesquisa

No estudo, os cientistas usaram dados de registros médicos e questionários coletados entre 2011 e 2019 de 719.147 pessoas inscritas no Programa de Milhões de Veteranos do Veterans Affairs, um grande estudo nacionalmente representativo de veteranos americanos. A análise incluiu dados de adultos com idades entre 40 e 99 anos e incluiu 33.375 mortes durante o acompanhamento.

Risco de doenças

Segundo os investigadores, as descobertas destacam o papel dos factores do estilo de vida na contribuição para o desenvolvimento de doenças crónicas, como a diabetes tipo 2 e as doenças cardíacas, que levam à incapacidade prematura e à morte. Os resultados também ajudam a determinar até que ponto fazer escolhas de estilo de vida saudáveis ​​pode ajudar as pessoas a reduzir o risco de desenvolver estas doenças e a viver mais tempo.

“A medicina do estilo de vida visa tratar as causas subjacentes das doenças crónicas e não os seus sintomas”, disse Nguyen. “Isso oferece uma maneira potencial de mudar a trajetória dos custos cada vez maiores de cuidados de saúde resultantes de medicamentos prescritos e cirurgias.”

O aumento estimado na esperança de vida resultante da adopção dos oito factores de estilo de vida saudável diminuiu ligeiramente com a idade, mas permaneceu significativo, o que significa que a adopção de hábitos saudáveis ​​mais tarde na vida pode ajudá-lo a viver mais tempo. “Nunca é tarde para adotar um estilo de vida saudável”, disse Nguyen.

