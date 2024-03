Platão tem seu próprio quarto

Uma estrutura totalmente dedicada à missão espacial europeia PLATO (exoPLAnet Transits and Oscillation of Stars) foi inaugurada hoje na sede da OHB System AG em Oberpfaffenhofen, Alemanha; Este evento marcará o início da fase de integração das 26 câmeras da mesa óptica do satélite.

A cerimônia contou com a presença da delegação italiana composta por Isabella Pagano, Diretora Principal Associada do Plato, Roberto Ragazzoni, cientista do telescópio, Gianalfredo Nicolini, Gerente de Projetos de Câmera, e Elisabetta Tomasi, responsável pelo acordo entre ASI e INAF para as atividades do italiano projeto científico. Equipe Platão.

PLATO é a terceira missão de classe média do programa Visão Cósmica 2015-2025 da Agência Espacial Europeia. O satélite Plato será lançado a bordo da sonda Ariane 6 a partir do espaçoporto europeu de Kourou no final de 2026 em direção ao ponto L2 de Lagrange, a 1,5 milhões de quilómetros da Terra. A missão foi selecionada dentro do programa científico da Agência Espacial Europeia em 2014 e finalmente aprovada em 2017. A missão entrou na fase de implementação completa após a fase crítica de missão e carga útil, que foi aprovada com sucesso em 2021.

O objetivo do PLATO é descobrir e caracterizar mundos rochosos que orbitam dentro das zonas de habitabilidade de estrelas do tipo solar através de medições extremamente precisas de trânsitos e oscilações estelares. As medições de trânsito produzem informações sobre o tamanho dos planetas, enquanto as “oscilações estelares” nos dão a massa e a idade das estrelas, o que é crucial para avaliar a massa e a idade dos seus planetas hospedeiros. A qualidade de todas essas medições é garantida pelas 26 câmeras com campo de visão extremamente amplo que compõem os olhos da missão Platão.

Toda a cadeia de produção, integração e testes das câmaras é coordenada desde 2020 por engenheiros e cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA) e do Instituto Nacional de Astrofísica (INAF, nos escritórios de Turim, Catânia, Pádua, Brera e Bolonha). . e IAPS Roma) e a Agência Espacial Italiana (ASI), apoiada por colegas do Plato Mission Consortium.

“O design óptico dos telescópios Platão nasceu no Instituto Nacional de Astrofísica (INAF), entre Pádua, Catânia e Brera”, lembra Isabella Pagano, diretora do Observatório Astrofísico de Catânia e co-investigadora principal da missão. “Durante os anos de desenvolvimento e implementação, a equipe do INAF trabalhou lado a lado com os engenheiros Leonardo da unidade Campi Bisenzio (Florença) em colaboração com Thales Alenia Space (Turim), as PMEs Media Lario, Hst Srl e Sviluppo Silo – e com a equipe que gerencia o projeto para a Agência Espacial Italiana”.

É a primeira vez que um satélite dedicado ao estudo do universo utiliza uma bateria de telescópios em vez de apenas um, para atingir a resolução e o amplo campo de visão necessários para a ciência de Platão, que requer observações extremamente precisas de um grande número de planetas brilhantes. Estrelas por longos e contínuos períodos de tempo – de vários meses a anos. Uma única câmera no satélite Platão observa um campo de visão equivalente a cerca de 5.200 vezes a área coberta pela lua cheia.

Este desempenho foi obtido graças a um design óptico inovador: cada telescópio é na verdade um refrator com 6 lentes, cada uma com diâmetro de 12 a 18 cm, e feito de 5 tipos diferentes de vidro selecionados para o melhor desempenho óptico, risco mínimo de envelhecimento em espaço e a resistência necessária aos esforços mecânicos e acústicos do ambiente de lançamento. Os telescópios sairão de Itália depois de passarem por testes para garantir a sua resistência aos esforços térmicos e mecânicos que o satélite enfrentará no lançamento e no ambiente em que irá operar, e depois de medir o desempenho óptico.

“Cada telescópio, produzido e testado na Itália por Leonardo, deve ser montado com detectores e eletrônicos de leitura fabricados em outros países: o conjunto forma uma das 26 câmeras Platão”, explica Elisabetta Tomasi, que acompanha para a ASI os grandes esforços de coordenação sendo realizadas. Essas câmeras. Atividades realizadas pelo INAF. Acrescentou: “A Itália interveio no momento da crise do projecto e propôs assumir a responsabilidade por esta delicada actividade que está a realizar em cooperação com a Agência Espacial Europeia”.

Institutos de investigação e indústrias em Itália, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido têm fornecido modelos de voo dos subsistemas de câmaras desde o final de 2022. Os subsistemas estão a ser montados na Bélgica, onde cada câmara é alinhada e testada com respeito às tensões mecânicas esperadas durante o lançamento.

Após a integração, cada câmara segue para uma das três instalações de teste localizadas em França, Holanda e Espanha, respetivamente, onde o desempenho óptico é verificado em condições térmicas semelhantes às que o satélite encontraria no seu ambiente operacional.

Até à data, 10 câmaras dos 26 protótipos de voo foram entregues pelo INAF à ESA e depois à OHB System AG, o principal contratante do satélite Plato.

Duas das câmeras, chamadas de “rápidas”, são otimizadas para observar estrelas muito brilhantes e também servem para guiar o satélite com precisão. Eles monitoram com uma cadência de 2,5 segundos. As outras 24 câmeras, chamadas de “normais”, monitoram na frequência de 25 e utilizam 4 CCDs com resolução de 4510 x 4510 pixels cada.

As câmeras “regulares” são agrupadas em grupos de seis e cada grupo aponta para o céu 9 graus da vertical no banco óptico, em quatro direções opostas. Dessa forma, os campos observados por cada conjunto de câmeras se sobrepõem parcialmente, e o campo de visão total observado cobre uma área do céu 10.500 vezes o tamanho da lua cheia.

Até o final de 2024, todos os modelos de voo com câmera estarão prontos para integração no satélite. Siga-nos para descobrir conosco os nomes de outros cientistas que viajarão com Platão em busca de novos planetas terrestres orbitando estrelas semelhantes ao Sol, na busca por vida fora do nosso sistema solar.

Cada uma das 26 câmeras tem o nome de astrônomos e cientistas que foram pioneiros na ciência relacionados a Platão.