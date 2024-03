A missão espacial Crew-7 foi concluída com sucesso

A cápsula Crew Dragon Endurance pousou com sucesso: Após cerca de 6 meses no espaço, foi lançada a missão Crew-7, composta pelo astronauta da ESA Andreas Mogensen, a americana Jasmine Mogbeli da NASA, Satoshi Furukawa da agência, o astronauta japonês JAXA e o astronauta Konstantin Borisov . Da agência espacial russa Roscosmos.

A aterragem ocorreu às 10h47, hora italiana, na costa da Florida com a cápsula fabricada pela SpaceX, que regressou à Terra os quatro astronautas, após um voo que durou cerca de 19 horas, depois de terem passado cerca de 6 meses na Estação Espacial Internacional a fazer um passeio ao redor da Terra. 200 experimentos científicos. Para Dane Mogensen, esta foi a segunda experiência a bordo da Estação Espacial Internacional, durante a qual assumiu o papel de comandante pela primeira vez em 166 dias, o período mais longo para um astronauta europeu. Pouco antes de deixar a estação espacial, Mogensen entregou o comando ao cosmonauta russo Oleg Kononenko, e durante a cerimônia o dinamarquês enfatizou pela terceira vez a longa experiência do russo, comandante da Estação Espacial Internacional:

“Na minha primeira missão em 2015, tive o prazer de voar com Gennady Padalka, que na época estabeleceu o recorde de 878 dias no espaço, “disse Mogensen.” Agora superei isso e estou prestes a atingir 1.000 dias no espaço, o que é uma conquista incrível.” ” “Ninguém é mais experiente do que você – acredito que deixarei a ISS nas melhores mãos possíveis”, acrescentou Mogensen. Há apenas algumas semanas, Kononenko ultrapassou o recorde de Padalka de permanência no espaço e, em 5 de junho, ultrapassará 1.000 dias no espaço.