Câncer, a descoberta que pode mudar sua vida: se você comer esses alimentos, os riscos são drasticamente reduzidos

Existem alguns alimentos que podem nos ajudar a combater o câncer. Vamos ver juntos qual é o recomendado

com o impedir certo é possível Reduzindo o risco de câncer. Adote o estilo de vida certo e coma os alimentos que você faz Uma alimentação saudável e equilibradaVocê pode até reduzir o risco 40%. Neste corte em particular, os especialistas estão um pouco inseguros sobre como cuidar do seu corpo.

Muitos estudos têm sido realizados ao longo dos anos, em particular, por análise certos alimentos. Concluiu-se que existem componentes específicos que ajudam a reduzir Risco de câncer. especialistas Sociedade Italiana de Andrologiatambém conhecido como ele éEles fizeram uma lista de alimentos preventivos que mais ajudariam na prevenção do câncer.

De acordo com especialistas, você deve tomar antioxidantes diariamente dieta. As estatísticas falam muito claramente, na Itália há muitas pessoas que lidam anualmente com Câncer. Há 377.000 novos diagnósticos de câncer a cada ano, cerca de 195.000 entre homens e 182.000 entre mulheres. Números que certamente não podem ser ignorados.

O câncer e os números Na Itália, o consumo desses alimentos faz a diferença

Os tumores mais comuns são aqueles peito (14,6%) e Dell cólon reto (11,6%), seguido por pulmão (10,9%) É dele próstata (9,6%). Obviamente, este último diz respeito apenas à categoria masculina. Como mencionado pelo site ilgazzettinoOlhando para os dados Ritmodeve ser incluído na dieta diária 5 alimentos Especialmente.

Isto é o Chá verdeO tomatesO romãEU’Uva e a Amendoim. Além disso, outro alimento que é um grande aliado na prevenção e combate ao câncer é oalho. o Câncer Ele tende a evoluir mesmo dentro de dezenas de anos. Assim, é necessário intervir já quando os primeiros sintomas aparecem. Mas não é só isso, é mais importante proibir.

O câncer pode ser prevenido começando com as pequenas coisas do dia a dia. Como, neste caso, começando com Tabela. Nosso conselho é corrigir maus hábitos E finalmente comece em uma unidade estilo de vida saudável. Para beneficiar sua saúde, os alimentos que vimos hoje são essenciais para uma dieta adequada e saudável.

Em conclusão, para prevenir Forma efetiva O tumor deve ser incluído nas compras diárias Alimentos antioxidantes. Como vegetais, frutas, proteínas vegetais, ervas e especiarias, algas marinhas, gorduras boas e grãos integrais.