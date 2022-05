“Fotografei o buraco negro, a ciência traz paz” – Il Golfo 24

“A ciência tem uma grande responsabilidade e nós a vimos sobretudo nos anos da epidemia: ela deve saber difundir sem menosprezá-la. e acima de tudo, a Ciência é capaz de unir pessoas e construir pontes: na cooperação internacional que nos levou a fotografar o buraco negro no centro da nossa Via Láctea, havia especialistas de diferentes nações, etnias, culturas e religiões, unidas pelo mesmo propósito: conhecimento e cultura, segundo o lema da Procida 2022, não se isolem. .e tragam a paz.”

Foi assim que falou a astrofísica Mariafelcia de Laurentiis ao abrir a iniciativa “Exercícios sobre o Futuro. Conversas sobre Contemporâneo e o Antropoceno”, patrocinada pela Knowledge for Business no contexto de Procida, a capital italiana da cultura 2022.

De Laurentis participou da Colaboração EHT, que em 12 de maio revelou, pela primeira vez, uma imagem do buraco negro no centro da Via Láctea, a 27.000 anos-luz da Terra. “Nós astrofísicos – disse – somos mais como arqueólogos do universo, ansiosos por abraçar o desconhecido. A imagem que documenta o buraco negro no centro da nossa galáxia é um resultado inusitado – comentou – que nos ajuda a compreender a complexidade do universo.”

Astrofísica, Cientista do Projeto Telescópio Horizonte de Eventos, Mariafelicia De Laurentis, Federico II Professor e Pesquisador do Instituto Nacional de Física Nuclear de Nápoles, De Laurentis, Apresentado por Procida Mayor, Dino Ambrosino, conversou com Amleto Picerno Ceraso (CEO) Medaarch e Presidente Tec -Up ) e Francesca Cocco (Diretor de Programas da Innovation Village) também falaram da igualdade de oportunidades de acesso à profissão científica: “Nas universidades e centros de pesquisa, tentamos abrir as portas para as mulheres, fazer com que as mulheres entendam diferenças de gênero em campos como astrofísica. Talvez. Antigamente, os homens podiam estudar mais do que as mulheres. Agora, no entanto, as mulheres têm a liberdade e o direito de sonhar em se tornar cientistas. Alcançar resultados extraordinários como esses.”

“Exercícios sobre o Futuro” é um projeto que inclui outros cinco encontros com personalidades do mundo científico e cultural no dia 22 de cada mês, com o objetivo de dar vida a uma reflexão que atravessa o tema das fronteiras sob diferentes ângulos, para delinear isto. Um futuro em que essa palavra não seja mais sinônimo de barreira.

anúncios

anúncios