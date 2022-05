Aqui estão os alimentos para comer para prevenir e tratar o câncer

cerca de 40% de Tumores Pode ser prevenida adotando estilos de vida saudáveis ​​e alimentando-se de forma saudável e equilibrada: especialistas que estudam há décadas o papel da nutrição na prevenção e tratamento do câncer não têm dúvidas. Os estudos sobre esse tema não são deficientes e vão desde pesquisas epidemiológicas (ou seja, baseadas na observação de doenças que aparecem ou persistem em uma população) até as mais recentes e complexas análises moleculares, que visam determinar a influência de elementos individuais presentes na dieta tanto na prevenção, aparecimento e progressão do câncer. Obviamente, nenhum alimento é compensado, portanto, nada pode garantir imunidade ao câncer, mas graças a alguns dos materiais e propriedades de que são feitos, esses alimentos podem garantir contrariar a possível disseminação de tumores e ajudar na cura.

Tumores, aqui estão os alimentos fofos

Entre eles, chegou a “lista” de alimentos a serem tomados pelos especialistas da Sociedade Italiana de Andrologia (SIA): para prevenir e combater Câncer É necessário incluir antioxidantes na dieta diária. Está provado que nenhum “superalimento” sozinho pode prevenir ou curar o câncerSem dúvida, existem alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais e outros fitoquímicos, que se encontram sobretudo nas frutas e legumes, que no seu conjunto e nas suas várias propriedades são considerados “saudáveis”. Por outro lado, outros alimentos (álcool) devem ser evitados ou consumidos em quantidades limitadas (carne vermelha, embutidos) por conterem substâncias consideradas cancerígenas se consumidas em grandes quantidades. Mas nenhum alimento por si só pode ser considerado suficiente para prevenir ou causar câncer.

Alimentos para câncer de próstata

A pesquisa mostra em particular 5 alimentos que têm um efeito benéfico na defesa do corpo humano, especialmente de um tipo de Câncer: que de próstata em homens. Segundo dados do LILT, 36 mil novos casos Câncer de próstata Com esses números pode-se dizer que este é o tipo de câncer mais comum entre os homens italianos, e entre os principais fatores de risco para esse câncer estão a idade, o consumo de álcool e os alimentos que contêm gorduras saturadas. Com o diagnóstico precoce, a taxa de cura é de 90%, mas a real dificuldade dessa patologia é a capacidade de diagnosticar: esse tumor não apresenta sintomas específicos e os homens relutam mais em realizar exames periódicos.

Mas a pesquisa agora revela que existem alguns alimentos que contêm substâncias que podem efetivamente prevenir o aparecimento do câncer de próstata.

alimentos de escudo

E se os cientistas dizem que estão confiantes de que em 5-10 anos teremos uma vacina para tumores, agora lista dealimentos de armaduraContra o câncer de próstata: Isso é o que eles são. Chá verde (rico em epigalocatequina, uma substância altamente antioxidante que reduz o risco de câncer de próstata em 60% e em 80% se tomado por dois anos consecutivos), tomates (Fonte natural de licopeno, moléculas com poder anti-inflamatório e antioxidante que são melhor absorvidas pelo intestino quando os alimentos são cozidos e cuja presença no sangue reduz o risco de doenças de 12% para 26%), uvas (contém altos níveis de resveratrol, uma molécula que tem efeito antioxidante e é capaz de inibir o desenvolvimento de doenças tumorais por meio de agentes bloqueadores), Amendoim (recentemente descoberto como fontes, juntamente com mirtilos, de pterostilbene, um poderoso antioxidante com tremendas propriedades protetoras) e, finalmente, romã (Ele contém ácido elágico, que demonstrou reduzir a toxicidade da quimioterapia em pacientes com câncer de próstata.)

Alimentos a incluir na dieta diária, é o LILT que sublinha como a prevenção começa na mesa.

benefícios do alho

Além dos cinco “alimentos protetores”, existem outros alimentos que são universalmente conhecidos por suas propriedades curativas. Entre todos, por exemplo, o alho é conhecido como um antibiótico natural. O alho é útil para fortalecer o sistema imunológicoRegulador da Pressão Arterial, Equilibrador da Flora Intestinal, Escudo Contra Metais Pesados, Fonte de Minerais, Vitaminas e Princípios Ativos.

Como um estudo do Instituto Nacional do Câncer em Bethesda, Maryland afirma, Allium sativum, uma planta herbácea pertencente à família Amarillaida, é realmente rica em aliina, um ingrediente ativo que, como alho-poró, cebola e alho-poró, se transforma em alicina A. Após a decomposição de suas moléculas, produz várias substâncias que são úteis para o nosso corpo. Entre estes, existem alguns agentes anticancerígenos incomuns que são capazes de inibir a ação de agentes cancerígenos que podem se formar dentro dos alimentos. Devido a todos os efeitos benéficos do alho, este alimento é especialmente protetor contra tumores do trato gastrointestinal. A LILT recomenda comer um dente cru por dia, mas não faz sentido abusar: muito alho pode causar irritação e danos às paredes intestinais.

Dietas a seguir

Então aqui estão as orientações certas dieta Para combater o câncer: o ideal é Dieta de baixa caloria e a dieta de açúcar no sangue Porque com esses sistemas os níveis de glicose no sangue são reduzidos e assim o sistema imunológico é ativado no combate ao tumor.

O estudo mais recente nesta área Conduzido pela Fundação IRCCS, em colaboração com o Instituto Firc de Oncologia Molecular em Milão. Através de um ensaio clínico em 101 pacientes com câncer com tumores incluindo mama, cólon e pulmão, a dieta a seguir foi alcançada.

“A restrição calórica estrita é bem tolerada e associada a resultados positivos em termos de resposta biológica, se implementada por pacientes com câncer, mesmo os fracos, sob supervisão da equipe médica“ LILT explica. Um experimento que também lançou as bases para o desenvolvimento de uma dieta hipoglicêmica de 5 dias, a ser seguida a cada 3/4 semanas: um regime cuja aplicação baixou os níveis de glicose no sangue dos pacientes, fortaleceu seu sistema imunológico e, especialmente, linfócitos T citotóxicos e natural killer células, capazes de identificar e destruir células cancerosas.

Além disso, entre os resultados positivos do ensaio, foi demonstrado que o modelo de dieta utilizado foi capaz de reduzir a quantidade de células do sistema imunológico associadas ao aumento da inflamação sistêmica em resposta ao câncer, que às vezes impede que os linfócitos desempenhem suas funções adequadas.

Uma dieta de baixa caloria baseada em vegetais, alimentos integrais, azeite extra virgem e frutas (em quantidades limitadas) auxilia na ativação do sistema imunológico.

Coenzima Q10

Coenzima Q10Bom ou ruim contra o câncer? Deixando a mesa de lado por um momento, outro antioxidante incomum contra o envelhecimento celular sempre foi apontado como coenzima Q10. Em vez disso, um estudo recente do Departamento de Biologia da Universidade de Pádua e do Veneto Institute of Molecular Medicine destacou aspectos críticos. As evidências que surgiram da pesquisa, de fato, derrubam o papel positivo da conhecida molécula Q10, listando-a entre os fatores envolvidos na proliferação e sobrevivência do melanoma cutâneo.. As células cancerosas produzem naturalmente um certo número de moléculas contendo oxigênio, que ao longo do tempo levam à oxidação e, portanto, à morte celular. Para superar essa desvantagem, as células de melanoma, que representam 5% de todas as formas de câncer e são a terceira na ordem de mortes por câncer, exploram mecanismos antioxidantes específicos da coenzima Q10 para reduzir os níveis de estresse oxidativo. A coenzima – explica LILT – é utilizada pelo câncer como alimento capaz de manter o estresse oxidativo abaixo de um determinado limiar, garantindo assim que as células doentes sobrevivam o maior tempo possível.

Aconselhamento profissional

Como os especialistas costumam afirmar, para seguir uma dieta saudável, você precisa prestar atenção não apenas no que evita, mas também no que come. Embora, como mencionado anteriormente, não existam alimentos a serem considerados antitumorais, os pesquisadores identificaram alguns alimentos ricos em substâncias que ainda ajudam na prevenção e que devem encontrar um lugar distinto no prato. Abaixo estão alguns deles retirados da lista fornecida pelo American Institute for Cancer Research (AICR).

Uma maçãA fibra e os polifenóis desta fruta podem cooperar com os micróbios do intestino (germes), aumentando as defesas do organismo contra o câncer.

mirtiloConhecido sobretudo por seu poder antioxidante, contém muitas moléculas protetoras, como fibra, vitamina C, flavonóis, taninos, antocianinas e muito mais.

cruzado (brócolis, repolho, etc.): Também rico em fibras, vitamina C, folato e antioxidantes, incluindo carotenóides (particularmente beta-caroteno, luteína e zeaxantina em brócolis).

tomatesÉ muito rico em licopeno (um tipo de carotenóide), bem como vitamina C, vitamina A e beta-caroteno.

leguminosas: Particularmente importante pelo seu teor de fibras e polifenóis. Soja: Um dos poucos alimentos vegetais que contém todos os aminoácidos que o corpo precisa para construir proteínas. Chá: especialmente o chá verde, que é rico em moléculas chamadas antioxidantes. Uvas, laranjas, alho, sementes de linho, morangos, espinafre, nozes e muitos outros alimentos também são adicionados a ele.

AIRC também nos fornece uma série de recomendações para uma dieta saudável e equilibrada que ajuda a prevenir o câncer.

Manter um peso normal. O excesso de quilos tem sido associado ao desenvolvimento de 13 tipos de câncer, a lista inclui dois dos mais comuns (mama e colorretal), alguns dos mais difíceis (pâncreas, esôfago e vesícula biliar), bem como ginecológicos (uterino e ovariano). cânceres, fígado, rim, estômago e mieloma. Meningioma e câncer de tireóide.

Consuma grãos integrais, vegetais, frutas e legumes. Você deve comer 5 porções por dia de frutas e legumes e é melhor diversificar os alimentos consumidos o máximo possível.

Reduzir o consumo do chamado “fast food”. Eles geralmente são ricos em gordura, açúcar e sal.

Reduza a ingestão de carne vermelha e processada. Especialistas em atenção dizem eliminar completamente a carne, que ainda é uma fonte saudável de nutrientes, principalmente proteínas, ferro, zinco e vitamina B12.

Reduza o consumo de bebidas açucaradas. Muitas calorias “vazias” que fazem você ganhar peso com mais facilidade e, portanto, seu risco de câncer.

Reduza o consumo de álcool. Para reduzir o risco de ficar doente, seria melhor não tomá-lo.

Não baseie sua dieta em suplementos. Para a maioria das pessoas, uma dieta saudável e variada é mais eficaz do que suplementos nutricionais para prevenir o câncer.