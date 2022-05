Chimpanzés usam uma linguagem desconhecida para a ciência até agora

Todos os animais se comunicam entre si (e há quem acredite que os cogumelos também). No entanto, um novo estudo analisou chimpanzés, com quase 5.000 registros no Parque Nacional Tau, na Costa do Marfim, e especialistas descobriram Uma linguagem secreta da qual nunca ouvimos falar até agora.

Insiders ficaram surpresos ao encontrá-lo 390 sequências de som únicas, compilado a partir de combinações de diferentes tipos de iscas. Embora menos de 400 “frases” possam não parecer uma grande descoberta, até agora ninguém sabia realmente que os primatas não humanos tinham tantas coisas diferentes para dizer uns aos outros (eles surpreendem dia após dia).

“Nossas descobertas destacam um sistema de comunicação vocal mais complexo e estruturado em chimpanzés do que se pensava anteriormente.“Conhecemos bem seus chamados”, diz a pesquisadora de animais Tatiana Bortolatto, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha. Mas as sequências ainda não foram estudadas que compõem todo o seu repertório vocal.

Os dados até agora sugerem que a comunicação com os chimpanzés é mais complexa do que pensamos. “O sistema de fala do chimpanzé, composto por 12 tipos de chamadas utilizadas de forma flexível como unidades únicas, dentro de grandes grupos, tríades ou sequências mais longas, oferece a possibilidade de codificar centenas de significados diferentes.‘”, escrevem os especialistas no estudo publicado na revista Communications Biology.

alvo agora É um estudo mais abrangente sobre este tópico.