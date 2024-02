Um novo medicamento à base de citisina para parar de fumar: disponível na Itália

Para quem já tentou de todas as formas parar de fumar, mas nunca conseguiu, aqui está um novo remédio que pode resolver o problema de uma vez por todas.

Você já ouviu falar em citisina? Se você é fumante (talvez pretenda parar), ou tem alguém próximo a você viciado em cigarro, goste ou não, deve ter esse nome em mente. E na verdade é Uma substância à base de uma nova droga – disponível há alguns meses na Itália – para abandonar os piores vícios. Vamos ver juntos como funciona.

A citisina é uma substância de origem natural Isto reduz os sintomas associados à abstinência do tabagismo e a satisfação associada ao consumo de tabaco. Com uma dupla vantagem: tem poucos efeitos colaterais e custos mais baixos que outros tratamentos antitabagismo. Há muitas boas razões pelas quais os fumantes mais ou menos inveterados deveriam pelo menos experimentá-lo, a começar pelo fato de que Fumar é uma das principais causas de doenças (incluindo câncer) e morte prematura em todo o mundo Continua a fazer milhões de vítimas todos os anos.

O último remédio para dizer adeus ao cigarro

Chama-se Divocetano O medicamento “mais recente” é produzido pela empresa polaca Alofarm, que utiliza uma substância – a citisina – que é usada há décadas na Europa de Leste para este fim, mas que nunca tinha sido comercializada em Itália até 23 de outubro. Uma embalagem de 100 comprimidos custa 100 euros e é suficiente para um tratamento completo (25 dias apenas). Pode ser adquirido na farmácia mediante receita médica, mas ainda não é reembolsável, portanto o fumante arca com a totalidade do custo.

Como funciona? citisina, Extraído da planta da árvore (Cytisus Laburnum), estimula os receptores cerebrais da mesma forma que a nicotina, favorecendo as sensações de satisfação e prazer (devido à dopamina) que ocorrem ao fumar, aliviando assim os sintomas de abstinência (nervosismo, falta de concentração ). , fadiga) Reduzindo a vontade de fumar.

O tratamento envolve uma dose mais elevada nos primeiros três dias (cerca de 9 mg por dia, equivalente a 6 comprimidos), com redução gradual para 2 comprimidos por dia na última semana. Você pode iniciá-lo enquanto ainda fuma, mas deve parar no quinto dia de tratamento, caso contrário o risco de efeitos colaterais aumenta. De acordo com os últimos dados disponíveis, este tratamento é capaz de duplicar as chances de finalmente dizer adeus ao cigarro. ver é crer.