Juventude e conhecimento, uma semana os reúne

Apresentar a ciência aos jovens para despertar o seu interesse, mas também formar uma nova geração de profissionais capazes de inovar: este é o objetivo da primeira semana dedicada à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), ou seja, disciplinas de interesse para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, agendada de 4 a 11 de fevereiro. A semana foi criada por iniciativa do Ministério das Universidades e Investigação em colaboração com universidades e organismos de investigação, e inclui iniciativas em toda a Itália.

“Quando falamos de futuro, inovação e progresso, falamos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática”, afirma em nota a ministra das Universidades e Pesquisas, Anna Maria Bernini. “Precisamos de profissionais altamente especializados e incentivar cada vez mais os alunos a optarem por essas especializações.” Por esta razão, o Ministério reforçou as suas iniciativas de orientação estudantil e o seu plano de licenciatura. “Trabalhamos todos os dias – acrescenta Bernini – para proporcionar a quem estuda todas as ferramentas úteis para desenvolver a sua profissão e os seus talentos”.

A semana inclui ainda, acompanhada da hashtag #settimanastem, a campanha social “I am Stem” promovida pela Mure, para testemunhar a importância da ciência na sociedade. Na primeira fila ela vê testemunhas como o ganhador do Nobel Giorgio Parisi, a pioneira da engenharia aeroespacial Amalia Ercole Finzi, a física Lucia Votano, o neurocientista Giulio Dingheli, a astrônoma Marica Branchesi e o biólogo marinho Mauro Celosi.

“Tentar promover a cultura científica é muitas vezes confundido com estudar assuntos técnico-científicos, mas não é o caso”, diz Lúcia Votano. “Todas as competências são exigidas, mas também é relevante considerar que o mundo e a economia global estão prestes a produzir conhecimento e insights que se traduzam em inovação.” O desafio, segundo Votano, é “evitar que o progresso científico e tecnológico se traduza em progresso económico para algumas pessoas e garantir que se transforme em progresso social. É por isso – acrescenta – que é necessário dar a todos os jovens acesso ao conhecimento da cultura científica, permitindo-lhes inventar coisas.” Novos conhecimentos, produzindo novos conhecimentos e fazendo o país avançar.” É uma discussão que se aplica “a toda a Europa, agora esmagada entre os gigantes científicos e económicos”, e também se aplica aos adultos, porque “seria bom que todos os cidadãos adquirissem maior capacidade científica, entendida como sentido crítico e habilidade.” “Aprenda a argumentar com base em fatos, talvez acompanhados de números; não ter essas habilidades hoje equivale a quando não se era alfabetizado há um século.”

Estão previstas diversas iniciativas em toda a Itália, como o “Laboratório de Geociências” do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, eventos de realidade virtual dirigidos a jovens e famílias no Museu Nacional de Ciências Leonardo da Vinci em Milão, portas abertas a estudantes e workshops organizados por diferentes universidades., como as universidades de Brescia, Pavia, Siena e Ferrara. “A vida como um tronco” é o evento organizado pela Universidade Sapienza de Roma no dia 9 deste mês, enquanto a Universidade de Roma Tre propõe encontros sobre física infantil, neutrinos, espaço e lua.