Fronteiras vitais / a precedência da ciência negligenciada na agricultura

Enquanto o papel principal da ciência na luta contra a epidemia de Covid-19 está sendo elogiado em todo o mundo, o Senado vai votar amanhã um projeto de lei que apresenta práticas agrícolas esotéricas que dependem de crânios de animais, chifres de vaca primitivos, boca de Hart e flores de mil-folhas. Peles de rato. Os referidos “produtos”, que serão usados ​​estritamente na fase da lua mais adequados para “potências etéreas estelares”, representam a “lista de compras” do Anexo 10 das normas internacionais para certificação e uso de marcas Demeter, Biodinâmica, Biodinamica® e relacionado. Em breve, poderão ser equiparados “por lei” à agricultura orgânica – que, embora baseada em uma ideologia tradicional, inclui algumas práticas agrícolas tradicionais (como adubo verde e rotação de culturas) com eficácia cientificamente comprovada.





A Biodinâmica, por outro lado, é uma prática baseada em crenças astrológicas, fundada por Rudolf Steiner no início do século XX, que está completamente ausente na agricultura, mas é uma autoridade no campo do esoterismo e da teosofia. Suas teorias continuam sendo a base do que chamamos de “controles biológicos vitais”. Na mesma especificação de marca registrada para Demeter, foi especificado que cada “preparação biodinâmica” “” desenvolve um forte poder “oculto” cujo efeito pode ser comparado ao dos remédios homeopáticos. ” Ou seja, é completamente inválido e não pode ser determinado de um ponto de vista científico.

O Decreto Legislativo 988, em processo de ratificação, que equipara dinâmica orgânica e biológica “para os efeitos desta lei”, prevê que uma parte dos fundos públicos seja destinada especificamente à investigação científica e à formação no sector orgânico; Portanto, não há nada que impeça a organização, com recursos de cidadãos, cursos e projetos de pesquisa voltados para o esoterismo vital. De uma forma ou de outra, no departamento de física da prestigiada Politécnica, decidiu-se ativar cursos de astrologia no mesmo setor de especialização, nas mesmas salas de aula, com os mesmos professores e com o mesmo título final que os de astrofísica.

Um dos princípios básicos da agricultura biodinâmica é o “Preparato 500” ou “Cornoletame” (“Steiner preparado pessoalmente”) que consiste em um chifre de vaca nascido pelo menos uma vez, preenchido com composto “muito fresco” pré-misturado a qualquer minuto. Isso ocorre porque, nas palavras de Steiner, “a vaca tem chifres para transmitir as forças formativas etéricas estelares dentro dela”. O chifre enterrado é então exumado no inverno “durante o período da Páscoa”. Seu conteúdo será submetido ao “processo básico e dinâmico de mistura de fontes quentes, poços ou águas pluviais” que “pode ​​ser realizado manualmente ou por meio de máquinas especiais”

Para “supervisionar processos relacionados a enxofre e potássio”, existe o “Preparato 502”, que é uma bexiga masculina cheia de flores de mil-folhas, deixada para secar ao sol durante todo o verão e enterrada (30 cm de profundidade, não mais) no cair e descoberto durante uma festa de Páscoa. Portanto, as universidades e instituições de pesquisa italianas podem, com os fundos previstos nesta lei, criar cursos, completos com créditos de treinamento, na melhor profundidade para enterrar bexigas de veado ou a direção em que o composto é misturado para interceptar o melhor estelar forças etéricas.

Os defensores do reconhecimento preferencial da biodinâmica estão se protegendo das regulamentações europeias, alegando que a equação entre orgânico e biodinâmica vem daí. No entanto, como na homeopatia, basta ler os textos referidos para descobrir a incoerência da “confissão”. No regulamento da União Europeia de 2018 sobre produção orgânica, a palavra “biodinâmica” aparece apenas três vezes: duas fornecem uma definição de “Forrest Gump” de “biofármacos”, ou “misturas tradicionalmente usadas na agricultura biodinâmica”, e a terceira é uma fronteira afirmando que “O uso de preparações biodinâmicas é permitido.” Em outras palavras, não uma equação, apenas uma citação.

No entanto, esta simples citação no texto da Directiva Europeia foi suficiente para os stakeholders “biodinâmicos” (alguns milhares de empresas no nosso país, segundo o que foi anunciado na audiência do Senado pelo Presidente da Bio-Sociedade Italiana) gabando-se de ” Reconhecimento da União Europeia. “Fazer lobby e apresentar o resultado da legislação italiana. Claro, o objetivo final é garantir um mercado para produtos que não tenham propriedades superiores cientificamente comprovadas em relação aos produtos da Agricultura Integrada, se não os custos.

Assim, a partir do referencial burocrático e do recheio na diretriz europeia, com a satisfação de uma política que parece incapaz de dizer não a nada que se alinhe ao prefixo “bio”, em nome de uma “narrativa” de sustentabilidade que não pretende sequer verifique se é correto ou presumido, você pode encontrar o reconhecimento anatômico do Practices of Magic in Bodynamics na paisagem atormentadora da agricultura e da pesquisa italiana.

A condição é necessária, porque algumas alterações destinadas a eliminar pelo menos uma referência explícita a tais práticas serão discutidas no Conselho; A aprovação final da lei em qualquer caso cabe à Câmara dos Representantes. Quem sabe se os parlamentares querem endossar o esoterismo agrícola em um ano em que todos elogiam, pelo menos em palavras, a ciência na chave do combate à epidemia.

O autor é professor da Universidade de Milão e senador vitalício