Do fundo do mar incrível e maciço, aqui está um sistema impecável para perder peso sem forçar e tonificar o corpo, eliminando as toxinas prejudiciais.

Agora que as praias e as piscinas nos deram a oportunidade de mostrar o corpo novamente, sem deixá-lo doente, ainda podemos fazer algumas pequenas correções. Talvez, mesmo pelo aspecto psicológico apenas, não pelo estético. São produtos totalmente naturais, que vêm ao nosso encontro de diferentes maneiras, desde tampos de mesa até cosméticos. Do fundo do mar incrível e maciço, aqui está um regime infalível para perder peso sem forçar e suavizar o corpo, eliminando toxinas prejudiciais. Tudo isso aproveitando alguns tipos de algas. Vamos vê-los detalhadamente com os especialistas de nossa equipe editorial.

Algas marinhas como um verdadeiro poder é o nosso serviço

Se for verdade que, no processo de dar à luz à Terra, as algas estiveram entre os primeiros organismos a existir, então provavelmente haveria uma causa. Do fundo do mar incrível e maciço, aqui está um regime infalível para perder peso sem forçar e suavizar o corpo, eliminando toxinas prejudiciais. Graças a uma verdadeira mina de:

Vitaminas.

Proteínas.

Antioxidantes;

Ácidos graxos ômega-3 e 6;

Minerais.

Leve-os sobre a mesa, mas também sobre o corpo

Os princípios maravilhosos sobre os quais as algas protegem nosso corpo quando consumidas à mesa e nas formas cosméticas tradicionais são os mesmos. Sua ação destrutiva contra manchas é

Baseia-se especificamente na promoção da circulação sanguínea e na drenagem do excesso de fluido. Todas as algas, das do Oceano Pacífico, mas as do Mar Morto, Acelera o metabolismo celular e ajuda na regeneração da pele e dos tecidos. Se realmente queremos dar o golpe final em algumas das muitas imperfeições de nossos corpos, podemos fazê-lo graças à ação combinada das algas. Em cima da mesa e ao nível do tratamento. Normalmente não há contra-indicações, exceto para mães grávidas ou lactantes ou em casos de hipertireoidismo. Antes de iniciar o tratamento, consultamos um especialista de confiança.

