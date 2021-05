2 dias em Albano Laziale sobre ciência e gestão ambiental

Albano Laziale (Atualidades) – As iniciativas vão revitalizar as ruas e praças do município de Albano Laziale, com a participação de associações locais, escolas e cidadãos em geral.

ilmamilio.it – ​​comunicado à imprensa

Ciência na Praça é um evento de dois dias, organizado por Instituto Europeu de Pesquisa Com Th Contribuição da Região Lazio e o patrocínio do Município de Albano Laziale, Que vai revitalizar as ruas e praças do município de Albano Laziale com a participação de associações locais, escolas e todos os cidadãos na questão da ciência, cuidado e defesa ambiental.

Atividades planejadas Canto da Ciência de Caça de Plástico Com acadêmicos, pesquisadores e especialistas Incluindo: Franco Borgogno, Presidente Alfabetização periférica ItáliaE a Professor luca andrese Departamento de Engenharia Empresarial, Universidade de Roma Tor VergataE a Açao. Monica Petiol Especialista em desenvolvimento local PhD.

O evento também contará com a presença de Prefeito de Albano Laziale, Massimiliano Borrelli.

O evento é poderoso Importância regional E contribui para fortalecer os recursos locais.

O Envolva personalidades do mundo acadêmico e científico Isso permitirá não só aumentar a consciência sobre as questões ambientais e de sustentabilidade do público, mas também atrair um grande público, tanto online quanto presencial Uma caixa de ressonância cultural e turística do município.