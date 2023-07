Covid, nova variante sob observação: EG.5 no visor da OMS

a Nova variante do Covid adicionada à lista de ‘Notas especiais’ da OMS. ele é chamado Exemplo 5 E incluídas na lista de Vums, as variantes sob controle, que assim sobem para 7: BA.2.75 (Centaurus), CH.1.1 (Orthrus), XBB (Gryphon), XBB.1.9.1 (Hyperion), XBB.1.9.2, XBB.2.3 (Acrux) e especificamente a nova entrada EG.5. transmiti-loOrganização Mundial de Saúde Em sua última atualização semanal sobre o progresso do Covid-19.

EG.5 – diz o relatório – foi classificado como Vum em 19 de julho. É descendente da cepa XBB.1.9.2 com uma mutação adicional (F456L) na proteína spike.“,” e “mostraram uma prevalência global crescente desde a semana epidemiológica 21 (22 a 28 de maio). Atualmente – determina a OMS – Não há evidência de aumento da incidência e mortalidade5,” ou uma mudança na gravidade da doença” devido a esta variante.

Ainda existem dois tipos diferentes de atenção o Voi: Kraken (XBB.1.5) e Arcturus (XBB.1.16). Kraken mostra uma diminuição adicional na prevalência, que na semana epidêmica 26 (26 de junho – 2 de julho) foi de 15,8% contra 23,5% na semana 22 (29 de maio – 4 de junho); Arturo ultrapassou Kraken em meados de junho e na semana 26 representa 20,7% das sequências compartilhadas na plataforma Gisaid, o que é mais ou menos estável em comparação com a semana 22 (20,2%). Entre os Vums, nas últimas semanas, apenas o XBB.1.9.2 mostra uma tendência crescente, enquanto os demais estão em declínio ou estáveis.

Queda mundial de infecções e mortes: mortes crescentes no Pacífico ocidental

Enquanto isso, os casos e mortes por Covid continuam diminuindo no mundo, mas as mortes estão aumentando na região do Pacífico Ocidental, enquanto diminuem novamente na África, após registrar crescimento nas últimas semanas. Nos 28 dias de 19 de junho a 16 de julho, foram registradas 836.344 novas infecções e 4.560 mortes, com quedas de 30% e 42%, respectivamente, segundo o último boletim. Desde o início da pandemia, o relatório registrou mais de 768 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 ​​milhões de mortes.

A Agência de Genebra reitera que “as lesões relatadas não fornecem uma representação precisa das taxas de infecção, devido a exames e relatórios baixos em todo o mundo” e, portanto, os dados do relatório também devem ser considerados “incompletos”, pois são “atualizados de forma incremental e retrospectiva”. A Organização Mundial da Saúde também alerta que “apesar da declaração de emergência internacional de saúde pública por Covid-19 em 5 de maio” no ano passado, “a Covid continua sendo uma séria ameaça”. Por isso, apelou aos “governos para manter, e não desmantelar, a infraestrutura unificada anti-Covid”. “Monitorizar e reportar, monitorizar variantes, oferecer tratamento precoce, administrar reforços de vacinação” a grupos “populacionais” de alto risco, melhorar a ventilação das salas e o contacto regular “dos cidadãos continuam a ser essenciais.

O relatório mostra que as novas infecções estão diminuindo em todas as seis regiões da OMS (-79% Mediterrâneo Oriental, -71% Europa, -70% Sudeste Asiático, -36% África e Américas, -9% Pacífico Ocidental); A mortalidade diminuiu em 5 regiões (-72% Mediterrâneo Oriental, -70% Europa, -63% Sudeste Asiático, -14% África e -13% Américas), enquanto no Pacífico Ocidental aumentou 30%. Olhando para a região europeia, no mês passado houve mais de 86.000 novos casos e 1.230 novas mortes. O maior número de infecções é reportado pela Federação Russa (20.854, 14,3/100 mil; -55%), Itália (15.725, 26,4/100 mil, -63%) e França (7.982, 12,3/100 mil, -89%), enquanto a Federação Russa lidera no número de mortes (402, menos de 1/100 mil, -30%), seguida da Itália (2 06 , inferior a 1/100 mil) e Portugal (206, inferior a 1/100).