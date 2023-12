10 meses de saúde queimada no Superbonus: agora o médico recusa exames

Um leitor nos conta: “Não consegui encontrar uma explicação para a alteração nos meus valores sanguíneos, e o oncologista, sem hesitar, prescreveu-me uma série de marcadores tumorais. Aí fui ao meu médico de família para prescrever a receita, mas ele se recusou a me dar. Diz que são muito caros para o SNS, os marcadores nem sempre são fiáveis ​​para o diagnóstico e se eu realmente quisesse fazer estes exames poderia ir a um laboratório privado. Devo acreditar no especialista ou no médico de família? No entanto, fiz tudo em privado: custou-me 80 euros.”

À primeira vista, 80 euros não são uma quantia elevada para a saúde pública, quando comparados com as consequências de não se diagnosticar precocemente o cancro. E também com custos econômicos: internação e internação, qualquer cirurgia, cursos de quimioterapia. No final, o sistema nacional de saúde gastará dezenas de milhares de euros.

A prevenção fica comprometida pela longa espera

Claro, prevenir é sempre melhor do que remediar. Também para a carteira. Mas com as listas de espera a ficarem fora de controlo e os orçamentos públicos cada vez mais em crise, o Estado atribuiu o papel de tesoureiro a todos os médicos: nesta perspectiva, a prevenção da saúde é hoje superior ou inferior ao potencial económico do nosso país?

A resposta é bastante sensível se olharmos para a saúde dos italianos por faixa etária. Na verdade, a população com mais de 65 anos representa 23,8% da população total, sendo que metade dela tem mais de 75 anos. Esta é uma percentagem cada vez maior que, segundo as projecções, atingirá 34,9 por cento da população em 2050. Dado que os idosos são também o grupo mais vulnerável da população e o mais vulnerável a doenças e deficiências, qualquer variação na disponibilidade e o calendário dos serviços podem ter consequências graves. Como confirma a investigação realizada por Daniele Tempiera no Today.it: “Quando chamamos os pacientes na lista de espera, muitas vezes eles já estão mortos”, admite o cardiologista.

Regiões como a Lombardia determinam a prescrição de exames e medicamentos com base em indicadores nacionais e locais. As melhores escolas de formação para futuros médicos de clínica geral insistem fortemente na implementação de regras, que não foram decididas pelo actual governo de Georgia Meloni. Na verdade, remonta ao acordo de estados e territórios assinado em 2 de julho de 2015, quando o então governo de Matteo Renzi estabeleceu as primeiras metas para tornar mais eficientes os gastos com saúde e a conciliação de receitas. “Fora das condições de submissão – diretrizes já estabelecidas – os serviços são de responsabilidade exclusiva do paciente.”

Multas na folha de pagamento por prescrições incorretas

Os médicos que não cumpram correm o risco de pagar do próprio bolso: “Ao prescrever – como especifica a lei – o médico deve incluir essas indicações na prescrição e não deve utilizar o Livro de Receitas do SNS para receitas de serviços especializados na ausência das condições referidas : sob pena de A instituição, após verificação dos motivos, solicitou redução financeira […]”.

Tudo depende da atividade de controle de receitas individuais. Mas é muito provável que as áreas mais virtuosas sejam também as mais perigosas. Hoje, depois de o governo esperar uma redução de 1,788 milhões para 2024 em comparação com o orçamento da saúde de 2023 (uma redução de 1,32 por cento), os controlos aos médicos também deverão aumentar para cobrir as suas despesas.

Pacientes e aconselhamento sobre estresse psicológico de um médico de família

Filippo Vigano passou a vida como médico de família numa cidade da Lombardia. Ele está entre os clínicos gerais que, embora tenham conseguido se aposentar nos meses mais difíceis da pandemia de Covid, desistiram para não abandonar o grande número de pacientes idosos. Depois vieram as férias para ele também.

“Essa abordagem burocrática – explica Viganò ao Today.it – ​​sobrecarrega excessivamente o trabalho do clínico geral e tira o tempo necessário para estabelecer uma relação de cuidado adequada com o paciente. Gera ansiedade em relação às prescrições e pode levar a conflitos com os pacientes , que não conhece as regras A infinidade que orienta as prescrições. A conveniência é uma coisa: o exame certo, na hora certa, para o paciente certo, o que deveria ser a norma para todo prescritor. Os limites resultantes da contenção de gastos ou do cumprimento das metas de redução da lista de espera são uma coisa. É por isso que serão necessários mais funcionários. Mas isso é outra história.”

Então eles passaram 10 meses de saúde no Superbonus

Além dos longos períodos de espera, preparemo-nos para sermos privados de exames e consultas, mesmo que prescritos por um especialista. Como aconteceu com nosso leitor. Se é realmente difícil aceitar que o modelo de saúde que desejamos já não existe, habituemo-nos a observar as fachadas dos edifícios: desde o último governo de Giuseppe Conte, a Itália distribuiu 109 mil milhões de dólares em custos de construção (Giancarlo Giorgetti) (Ministro da Economia, setembro de 2023), que agora se tornou uma dívida pública. Benefício queimado pelo inevitável aumento dos preços dos materiais e das empresas, que afetou apenas 3,5 por cento dos edifícios residenciais. Como em 2024 gastaremos cerca de 133 mil milhões de euros em cuidados de saúde, ao custo do superbónus, poderíamos ter tratado todos os italianos de Janeiro a Outubro.

