De um vulcão extinto a oportunidade de armazenar carbono

Estudo publicado em geologiaEm colaboração com a Universidade Avero E a Nova Escola de Ciência e Tecnologia revela que fontesUm vulcão adormecido ao largo da costa Portugal, pode armazenar de 1,2 a 8,6 gigatoneladas de dióxido de carbono, o que equivale a cerca de 24 a 125 anos de emissões industriais para o país. No 2022O CCS Institute estima que um total de 42,6 megatoneladas, ou 0,0426 Gt, de dióxido de carbono foi removido da atmosfera graças à absorção internacional e armazenamento de carbono.

O estudo indica que a captura e armazenamento de carbono em vulcões submarinos pode ser uma nova direção promissora para remover e armazenar quantidades muito maiores de gases de efeito estufa da atmosfera. “Sabemos que a maioria dos países, incl Portugalse esforce para Descarbonização da economia E nossas atividades humanas, esta é uma mensagem que pode ser uma das ferramentas para resolver o problemaele declarou Ricardo Pereirageólogo da Escola de Ciências e Tecnologia da NOVA e coautor do estudo.

Armazenamento de carbono em um vulcão extinto

O armazenamento de dióxido de carbono em um vulcão extinto depende de um processo conhecido como carbonatação mineral in situ. no processo,Dióxido de carbono Ele reage com elementos em certos tipos de rocha para produzir novos minerais que armazenam dióxido de carbono de forma segura e permanente.

Elementos como cálcio, magnésio e ferro se combinam com dióxido de carbono para formar os minerais calcita, respectivamente. dolomite; E magnesita. Rochas que contêm grandes quantidades de cálcio, ferro e magnésio são candidatas ideais para esse processo, como i basalto vulcânico que compõem a maior parte do fundo do mar.

Vulcão extinto fontes

Sabendo disso, os pesquisadores escolheram A vulcão marinho Por algumas razões, como a estrutura do vulcão, que pode fornecer uma estrutura ideal para injeção e armazenamento de carbono, as rochas são do tipo certo para as reações envolvidas e o local não é muito próximo a grandes populações, mas também não muito distante.

“O que torna a carbonatação mineral realmente interessante é o tempo. Quanto mais rápido ele se transforma em metal, mais seguro é e, uma vez que se torna metal, torna-se permanenteele explicou David Gamboageólogo universitário Avero Ele co-autor do estudo. Os pesquisadores estudaram o potencial de armazenamento antigo Vulcão Fontanillasque está parcialmente enterrado a cerca de 100 km Lisboacom pico a cerca de 1.500 metros abaixo do nível do mar.

Estudos sistemáticos bidimensionais e tridimensionais do vulcanismo marinho

Os autores o usaram para estimar o volume potencial de dióxido de carbono que poderia ser armazenado neste local. Estudos sísmicos 2D e 3D de vulcanismo marinho Produzido durante a perfuração de petróleo offshore, bem como dados de amostras dragadas da área em 2008.

As amostras dragadas continham minerais de carbonato formados naturalmente, indicando que as reações químicas exigiam isso armazenamento de carbono já estavam em andamento e que os esforços deliberados para extrair carbono nessas rochas devem ter sido bem-sucedidos. As amostras também contêm até 40% de espaço poroso, o que significa que existem vazios na rocha onde o dióxido de carbono pode ser injetado e mineralizado. Ainda de acordo com os pesquisadores, as camadas de baixa permeabilidade descobertas nas laterais do vulcão podem ajudar a prender o dióxido de carbono antes que ele se mineralize.