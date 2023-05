Um creme deliciosamente leve a receita que esperávamos há uma vida

Creme light: a novidade que todos esperavam para continuar a dieta e não prescindir de uma fatia de bolo a mais.

À medida que o verão se aproxima, muitos de nós também Mais atento à dietaProcure manter uma alimentação balanceada e saudável. No entanto, isso não significa que devemos negar a nós mesmos prazeres doces como uma fatia de bolo. creme leve É uma ótima solução que nos permite satisfazer nossos desejos doces sem nos sentirmos culpados.

Creme, a mãe de todos os cremes

quando pensamos em doces delícias Encontrado nas pastelarias, um dos cremes mais usados ​​e apreciados é sem dúvida o creme de nata. Este creme deliciosamente aveludado é um ingrediente-chave em muitos bolos e sobremesas, pois proporciona sabor e sabor. Textura irresistível.

Na receita tradicional, o creme é preparado com ingredientes simples como Leite, ovos, açúcar e baunilha. A base de leite confere-lhe uma textura fofa, enquanto os ovos tornam tudo ainda mais cremoso e irresistível. Açúcar e baunilha adicionam doçura e aroma, complementando Sabores de creme equilibrados.

uma razão Quindim Muito apreciado é o facto de poder ser utilizado como recheio de bolos, folhados de nata e pastéis ou como base para sobremesas como pudins e cremes. Sua textura macia e aveludada também se presta bem ao uso Como aperitivo ou decoração Para doces, dando um aspecto atraente e guloso.

Além disso, os cremes podem ser enriquecidos com outros ingredientes para criar variedades mais saborosas, como creme de chocolate. o possibilidades criativas Os cremes são infinitos, permitindo aos pasteleiros experimentar e criar sobremesas únicas e deliciosas. Com o tempo, foram pensadas variantes saudáveis, como este creme light. Como é preparado? Vamos ver juntos.

READ Museu do Kraveri do Brasil está entre os campeões das Semanas de Ciência creme leve A receita que esperávamos desde sempre! ingredientes 2 gema

1 colher pequena açúcar

1 Colher de sopa farinha 0

500 Ml leite desnatado

1 apetite meio limão instruções Para preparar um delicioso creme leve, comece por bater as gemas com o açúcar, até obter uma mistura homogénea.

Acrescente a farinha aos poucos, mexendo bem a cada adição. Enquanto isso, aqueça o leite em uma panela e adicione as raspas de limão para dar sabor.

Deixe o leite esfriar e adicione-o à mistura de ovos preparada anteriormente. Para obter um creme macio e cremoso, mexa constantemente para evitar grumos.

Continue a cozinhar em fogo muito baixo até que o creme atinja a consistência desejada. O creme light está pronto! Fácil, rápido e incrivelmente saboroso.

Cremes famosos em pastéis

No mundo da pastelaria, além do clássico pudim, existem muitos cremes famosos. Esses cremes são amados por tornar as sobremesas mais macias e saborosas. lá creme de ganache Por exemplo, é uma mistura de chocolate derretido e creme quente.

Este creme rico e aveludado é usado para rechear bolos, cupcakes ou como glacê para sobremesas de chocolate. Dependendo das proporções entre o chocolate e o creme, o ganache pode ser mais grosso ou mais líquido, oferecendo infinitas possibilidades de uso e personalização.

Existe, também Sabayon creme, também conhecido como gemada, é uma preparação saborosa à base de ovo, açúcar e vinho doce que é frequentemente usada em confeitaria. Este creme, de textura aveludada e sabor rico, pode ser utilizado em muitas receitas doces e é uma delas. um verdadeiro deleite para os melhores gostos.

Este creme pode ser servido sozinho, e possivelmente acompanhado de frutas frescas ou biscoitos crocantes. No entanto, suas possibilidades na cozinha são infinitas. É muito utilizado como recheio de bolos e pastéis, como o famoso pastel bolo de santo honoré, uma iguaria da pastelaria francesa. Além disso, pode ser utilizado como recheio de crepes, tortas e folhados de nata, ou como acompanhamento de sorvetes e semifritos.