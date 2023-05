Bem-vindo ao 18º Festival de Economia de Trento

A comparação vira entrevista, e as perguntas pessoais até do autor do programa rai “Belve” agitam as respostas de um homem da Igreja e da filosofia, presidente honorário do Pontifício Conselho para a Cultura. O futuro, amanhã, também no sentido da dimensão mundana dos crentes, morte, ausência, amor, conhecimento. Ele começa desde o tópico mais difícil Ravasi, solicitado por VanianiE Não precisa ser um conceito tabu. “Estamos em uma sociedade contemporânea que continua pervertendo ou pornográfica a ideia da morte, pense na voz sintetizada do falecido em uma capela funerária. O futuro não é um vazio. É uma ausência que deve ser preenchida. Deixe pensamos nos nossos entes queridos, na nossa memória e na nossa visão.”

A comparação continua, tocando na existência, transcendência, autenticidade e seus opostos: “Lista – continua Ravasi – é um predicado quantitativo, e viver é outra coisa, é maravilhoso e dramático.”

O homem também é feito de emoção: “A arte, como a religião, não serve para nada, exceto para mostrar o sentido da vida”, o Cardeal cita a frase de Henry Miller: “Quando um jovem está apaixonado, o rosto do outro se torna um panorama . O amor é um conhecimento fundamental que devemos cultivar sem medo de traição.”

Sobre a discriminação: “Antes das identidades e da diversidade, todos temos suficiência, o ser humano. Nisso somos todos iguais. Outros componentes nos enriquecem como diferentes flores e folhas brotam de uma única raiz.” Ravasi O que finalmente confirma o valor da dúvida, do questionamento e do ir além.

As intervenções continuam Edward Jaron, Presidente do Grupo 24 ORE: “A força deste projeto está em respeitar o espírito científico, tentando enriquecê-lo em termos de forma, temas, linguagens, opiniões e convidados. Afinal, enfrentar os desafios do mundo contemporâneo é a missão do nosso grupo, assim como este festival, interpretando as grandes mudanças que estão ocorrendo.”

O festival comemora 18 anos – e tomou a palavra o Presidente da Província Autônoma de Trento Maurício Fugatti -. A quantidade de eventos, o olhar para a complexidade e a riqueza de palestrantes e palestrantes demonstram a amplitude desta edição. Desde esse início vimos a reação positiva do público e a essência do pluralismo, com representação política 360 graus. Trento e Trentino são os protagonistas do debate. Agradeço o trabalho dos organizadores, do comitê científico, da universidade e do município de Trento. É um festival que insere a economia local e regional, mas também fala da relação entre as regiões e o estado central. Como nunca antes, nesta edição economia ressoa com autonomia.”

Merga Kartia DasiruAdministrador Delegado do Grupo 24 ORE, sublinha a importância do trabalho iniciado na edição anterior e que continua em 2023: “Temos trabalhado em três linhas de desenvolvimento para dar o nosso contributo a este evento marcante: a internacionalização, a expansão cada vez mais transversal audiências seccionais, enriquecimento a nível técnico e científico A aprovação dos jovens e das famílias mostra que o rumo está certo. É um incentivo para fazer sempre melhor. vista à igualdade de género, e este ano conseguimos aumentar em mais de 10% a percentagem de presença feminina nos painéis”.

Cidade – então prefeito de Trento Franco Ianniselli Estava cheio de cores festivas. Se o tema da edição é o futuro, bom, já estamos escrevendo sobre a cidade. Com obras como a Circunvalação Ferroviária, que nos proporcionará também a possibilidade de soterrar a linha histórica dos carris. Trento e Trentino assumem a responsabilidade, porque veem oportunidades, mas também para dar sua própria contribuição na Itália e na Europa. Trento será então a capital europeia do voluntariado. Nossa cidade é incrível, organizada, diversificada e contemporânea. Quatro adjetivos melhor descrevem a economia do festival.”

Paola EmicelliReitor da Universidade de Trento, traz saudações do Reitor Flavio Deflorian e de toda a universidade que participa do Comitê Científico do Festival: “Um evento que fala do futuro do futuro não pode deixar de nos fazer pensar em uma universidade que tem a sua missão precisamente no amanhã, dirigida aos jovens. Quem sabe se estes jovens não encontram as respostas que procuram. A tarefa deste festival não é propriamente ser um sistema fixo de verdades incontestáveis. Devemos transmitir aos nossos jovens a capacidade de fazer perguntas, questionar até verdades aprendidas de forma rigorosa e científica”.

Fábio TamburiniPresidente do Comitê Científico do Festival e Diretor de Mídia do Grupo 24 ORE, destaca a energia do lançamento deste festival e depois relembra os trágicos acontecimentos da inundação em Emilia-Romagna: “É hora de investir no meio ambiente e garantir que certos eventos não acontecem em nosso país”. Sobre a missão da edição de 2023, disse: “Ela nasce da necessidade de pensar no futuro. De encontrar a nova bússola. Entender o que vem pela frente. A velocidade da mudança é outra característica do nosso tempo. O valor da sabedoria e experiência é importante.”

Federico SilvestriGerente Geral de Mídia e Negócios do Gruppo 24 ORE, lembra o valor da experimentação e expansão no programa FuoriFestival: “Envolver os jovens e as famílias é muito importante. Os jovens têm entusiasmo e energia mesmo quando participam de comitês de nível difícil. Eles são os primeiros a fazer perguntas e abordar os protagonistas. Iniciativas pensadas para crianças incluem Adultos também, há uma mistura boa e positiva.”

“O Festival – conclui o gerente geral da Trentino Marketing Maurice Rossini – É um grande presente para nós como comunidade de Trentino e para todos os amigos que vêm se juntar a nós. Para conhecer novos lados, fazer perguntas, aprender sobre fenômenos globais e ficar mais atento a eles e aos heróis. Boa festa a todos.