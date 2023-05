Como descongelar carne com segurança e evitar riscos à saúde

Descongele a carne na geladeira

Mas então, qual é a melhor forma? Se queremos obter um produto com boas propriedades organolépticas, o único caminho é Use a geladeira. É importante, neste caso, Deixe a carne em sua embalagem original ou coloque-a em um recipiente bem fechadoIsso evitará a contaminação cruzada com outros alimentos presentes. O tempo varia de acordo com o tamanho do pedaço de carne e a presença ou ausência de ossos. Esse tempo varia de 24 horas para uma perna de frango ou bife desossado, a dois dias para cortes maiores, como frango assado ou frango inteiro. De qualquer forma, basta furar a carne com um palito ou garfo para garantir que ela foi efetivamente descongelada antes de prosseguir com o cozimento. Esse método garante, além de garantir a integridade, que a polpa retenha todos os seus sucos. Resultados? Carne tenra e saborosa (mas também saudável). Depois de descongelado, pode ser armazenado na geladeira por dois a três dias. Última dica: Não volte a congelar a carne. Deve primeiro ser cozinhado e só depois pode ser devolvido ao congelador.

