Seguindo a ciência, conter a propagação da Covid com o corredor verde é, portanto, uma opção obrigatória, pois é verdade que a saúde dos italianos sempre vem antes de algumas vantagens nas pesquisas de opinião.

Assistimos incrédulos à corrida entre Salvini e Meloni cavalgando com medo para representar os poucos milhares de manifestantes que tomaram as ruas contra a Passagem Verde. Devemos responder democraticamente a essas quadraturas que a referência em vacinação é que o instrumento de combate à epidemia é a ciência, não obscurecer os conspiradores.

