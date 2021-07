Por que vacinar crianças é uma boa ideia: o pediatra Filippi – Saúde e Bem-Estar explica isso

Trento. Por que um menor é vacinado? Esta pergunta foi feita por muitos pais de crianças de 12 a 17 anos que, em vista das novas regras de trânsito verdes, gostariam de evitar mais restrições para seus filhos. Lorena Felipe, pediatra e tesoureira do Sindicato dos Médicos, não tem dúvidas sobre por que devem ser vacinados.

“Para levar a vida de volta em suas mãos. Não podemos pensar em enfrentar um terceiro bloqueio porque a saúde mental das crianças estaria em risco. Eles toleraram bem a primeira paralisação, mas na segunda houve aumentos maciços de transtornos mentais, depressão, ansiedade e hospitalização por tentativas de suicídio. É por isso que devemos vaciná-los, para manter sua saúde e evitar os efeitos de novos bloqueios ”.

Portanto, os benefícios superam os riscos?

Sim, os benefícios são muito maiores. Então, de quais riscos estamos falando? Estamos falando de uma vacina. Como todas as outras vacinas que sempre usamos na infância, ela tem efeitos colaterais locais leves, em alguns casos dor de cabeça, dores musculares e até febre baixa, mas são esperados efeitos colaterais que não acontecem. não nos preocupe. Este, por sua vez, desaparece por algumas horas. O único efeito colateral real da vacina Covid, como com outras vacinas, é o risco de choque anafilático. Mas isso é raro, e é tão raro um pediatra ter que trabalhar 20 vidas para ver um choque anafilático com uma vacina. O choque anafilático por picada de vespa, por outro lado, é muito mais frequente, apenas a picada de vespa e o choque ocorrem na mata onde o socorro está longe. O choque anafilático hipotético e muito raro ocorre em um ambiente onde há um médico que pode intervir imediatamente e salvar a criança.

Alguns estudos falam sobre um aumento da miocardite associado a uma vacina?

Quando uma vacina é colocada no mercado, existem órgãos responsáveis ​​por cuidar do controle e da segurança e isso deve tranquilizar o uso da vacina e os efeitos colaterais. Foram notificados casos de miocardite, mas até agora não foi compreendido se seriam ou não atribuídos à vacina porque o mesmo número de casos esperado na população também foi observado em um caso não vacinado e, portanto, ainda não vacinado. Relação até agora comprovada entre vacina / miocardite. Como sempre, os sintomas relacionados ao coração, como dor no peito ou falta de ar, devem sempre ser relatados ao pediatra, mas não há absolutamente nenhuma relação comprovada.

Quem são as crianças que não devem ser vacinadas?

Certamente, para quem sofre de doenças que afetam o sistema imunológico, um imunologista ou pediatra deve ser consultado para saber se essa doença coloca a criança em risco ao receber a vacina. Portanto, a única classe para a qual a vacina Covid não é recomendada é a classe que mostrou uma reação adversa grave a outras vacinas.

Crianças e adultos jovens têm efeitos menos graves relacionados à Covid, por isso muitos dizem que as vacinas são, para eles, algo supérfluo.

É verdade que crianças e jovens são menos afetados do que os idosos. Hospitalização por Covid, até casos graves, mas há o que tenho vontade de dizer aos pais que hoje não temos motivos para suspeitar dos efeitos de longo prazo, e estou falando de 5 ou 10 anos, é possível que uma infecção de Covid sim não sei o que pode dar. Também observamos os efeitos de Covid de longo prazo em meninos, distúrbios respiratórios de longo prazo, bem como doença inflamatória multissistêmica. Portanto, não é verdade que a Covid não oferece riscos para as crianças. Os riscos existem e devemos protegê-los.

Hoje, a segunda dose vem automaticamente 21 dias após a primeira. Na verdade, existe a possibilidade de mover a segunda dose para atender às necessidades de famílias e crianças. Quais são os limites?

Para os meninos, a segunda dose pode ser administrada entre 21 e 42 dias. A vacina de reforço foi criada aos 21 dias, então como todas as vacinas, observou-se que o adiamento da segunda dose melhora a resposta imunológica e assim pode chegar a 42. Hoje, vacinas não faltam, recomendo fazer após 21 dias porque o a vacina protege contra a variante delta com a segunda dose, então digo às crianças: “Quanto mais cedo você fizer isso, melhor.”

Há alguma chance de que a coleta de um cotonete alguns dias após a vacinação dê positivo?

Não, digamos que o swab procure RNA viral nas secreções. É impossível fazer um esfregaço positivo com a vacina. O que estou dizendo é que devemos nos apressar porque estamos vendo um aumento nos casos. Agora temos surtos em creches porque eles estão abertos, mas quando as escolas reabrirem, nós os teremos lá também se não houver mais cobertura. Devemos chegar em setembro com as duas doses para tirar o bicho-papão que os meninos não toleram mais.

Você notou um aumento no interesse das famílias de menores nos últimos dias?

Sim, e isso é totalmente positivo porque significa que as famílias se perguntam sobre o problema e entram em contato com o pediatra de confiança que escolheram para cuidar de seu filho, que pode fornecer certas respostas.

Você teve algum problema com seus pacientes jovens que foram vacinados?

É preciso dizer que o número de crianças vacinadas é muito inferior ao de adultos. Eles relataram apenas um pouco de dor no meu braço, nada mais. Provavelmente não recomendaria fazê-lo um dia antes de sair para as férias, mas, fora isso, não creio que devamos ter dúvidas. A partir da primeira dose, leva 15 dias para os anticorpos serem produzidos, e como eu disse, para a variante delta é necessária a segunda dose. Portanto, não vou esperar. Esperar setembro pode ser tarde, devemos garantir aos meninos uma vida normal. Hoje estamos lidando com a variante delta e ela só é mais contagiosa, mas se não vacinarmos, deixamos o vírus agir e existe o risco de que ele mude e apareça uma variante mais agressiva.