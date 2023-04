Embora tenha havido estudos no passado ligando o café doenças Assim como as doenças cardíacas, esses estudos provaram estar errados porque a maioria das pessoas analisadas também era fumante. Em vez disso, o café foi recentemente associado a uma série de Efeitos positivos na saúdecomo menores chances de desenvolver diabetes tipo 2, câncer de fígado, doença de Parkinson e até doenças cardíacas.

Por outro lado, pode ocorrer consumo excessivo de café, em torno de oito xícaras por dia gerar ansiedade e até aumentou as taxas de suicídio. Além de tudo isso, é importante considerar que o consumo de café pode conter outras substâncias além da cafeína.

Por exemplo, algumas pessoas gostam de adicionar creme e açúcar ao café. Outras pessoas preferem obter cafeína bebendo Coca-Cola. Em todos esses casos, é importante lembrar que ADD Alta quantidade de açúcar pode contribuir para o surgimento obesidade e diabetes tipo 2.

De acordo com as diretrizes da American Heart Association, as mulheres devem limitar a ingestão de açúcar adicionado a seis colheres de chá por dia, enquanto os homens devem limitar a ingestão de açúcar adicionado a nove colheres de chá. Uma lata de Coca-Cola equivale a dez colheres de chá de açúcar.