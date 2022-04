Lombardia, inicia curso de medicina no estado para especialização em zero quilômetro para atenção primária – Corriere.it

a partir de Sarah Bitoni

Projeto: Vinte vagas, três anos de aulas. Saúde Regional, 208 milhões de fundos da província para construir casas comunitárias e hospitais

Um novo curso especializado em medicina comunitária e atenção primária. Vinte vagas sob demanda, três anos para aprender a cuidar de pacientes a zero quilômetro em residências e hospitais comunitários. O projeto começa na Universidade Estadual de Milão, mas também incluirá outras universidades da Lombardia Que inclui a Faculdade de Medicina e Cirurgia. Estamos trabalhando com o governo, conversei sobre isso com a ministra Maria Cristina Mesa, vice-presidente da região explicou nos últimos dias, Letizia MorattiNo Debate Saúde Pública e Privada: Como Recomeçar, organizado pela RCS Academy. O comissário disse que os inscritos no curso terão formação diferente da dos médicos de família.

Gian Vincenzo ZuccottiO reitor da Faculdade Estadual de Medicina explica o motivo da iniciativa. Como a reforma da saúde previa a criação de casas e hospitais comunitários, parecia apropriado que a Lombardia também tivesse essa especialidade, para formar os profissionais que ali trabalhariam. Existem apenas seis cátedras de medicina comunitária na Itália. O mais antigo em Modena, ativo em 2000/2001. Quem frequenta a escola adquire conhecimentos teóricos, científicos e profissionais nas áreas de diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças agudas e crónicas com especial referência ao contexto da rede de cuidados primários.

Este é um caminho diferente daquele desenhado para os médicos de família. De fato, os médicos primários, após a formatura, seguem um período não universitário de três anos, administrado pela Polícia da Lombardia em nome do território. Na última rodada, foram disponibilizadas 832 bolsas para 539 candidatos de toda a região. Em vez disso, o processo de se tornar um médico comunitário será semelhante a outras especialidades, como cardiologia, pediatria ou cirurgia. Após seis anos de universidade, os jovens terão que enfrentar a concorrência e poderão se inscrever na nova escola de especialidades. READ Corredor Verde: Petição, Trieste é a capital da bandeira, não a capital de La Fax - Chronicle

Zuccotti prevê que o curso na universidade estadual possa começar já no próximo ano letivo. Esperamos ter uma resposta definitiva do ministério até julho, para que os recém-formados possam considerar a nova possibilidade. Ele vê isso como uma oportunidade para relançar uma carreira na atenção primária. Vamos começar com 20 lugares, depois veremos se a demanda cresce.

O plano de Lombard para aumentar a assistência regional também inclui a construção de casas (218 prometidas) e hospitais comunitários (71 prédios). O Conselho Militar da Lombardia acaba de implantar 208 milhões de euros no painel de intervenções previstas no plano nacional de recuperação e resiliência na sala de aula Redes de proximidade, estruturas intermédias e telemedicina para os cuidados de saúde regionais. O fundo se soma aos 455 milhões destinados ao Palazzo Lombardia pelo Ministério da Saúde. Dessa forma – resume o vice-presidente Moratti – pretendemos fortalecer os serviços prestados na região.

