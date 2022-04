Ciência: parada em Turim para talentos “Famelab 2022”

Em 11 de maio, o FameLab, um concurso internacional de comunicação científica para jovens pesquisadoras e estudantes universitárias, retorna a Turim. Lançado em 2005 pelo Cheltenham Science Festival, hoje inclui mais de 25 países ao redor do mundo, e desde 2012 é realizado na Itália graças à colaboração com a Psiquadro, empresa que há vinte anos está envolvida na criação de novos formatos de divulgação científica. Desde 2012, o FameLab chegou a 25 cidades e envolveu mais de 1.000 jovens pesquisadores graças a colaborações com mais de 200 parceiros culturais, incluindo universidades, institutos de pesquisa, órgãos públicos, empresas de divulgação científica, museus e parceiros de mídia. A edição de Turim foi organizada, coordenada pela Universidade de Turim, em colaboração com a Universidade Politécnica de Turim, a Universidade do Piemonte Oriental, a Associação Apriticielo-Infini.to, a Sociedade CentroScienza Onlus e o Observatório Astronômico da Região Autônoma do Valle. A Fundação Aosta Clement Felitrose.