Instituto Italiano de Tecnologia cobra dados

O Instituto Italiano de Tecnologia reforçou a enorme quantidade de dados produzidos pelas suas atividades de investigação: em cooperação com a IBM e a E4 Computer Engineering, duplicou a sua capacidade de gestão e armazenamento e quadruplicou a sua infraestrutura digital, que agora é capaz de armazenar até 10 milhões de gigabytes. O supercomputador Franklin, projetado e construído pela E4, também recebeu uma atualização: agora é capaz de realizar mais de dois milhões de bilhões de operações por segundo. Esta melhoria irá acelerar 300 projetos de investigação ativos, graças à supercomputação e à inteligência artificial, e contribuir para a transformação digital do país.

As atividades experimentais atuais produzem enormes quantidades de dados, que devem, sempre que possível, ser disponibilizados a toda a comunidade científica e reutilizáveis ​​a qualquer momento, respeitando simultaneamente requisitos de alto nível de transparência e segurança. Por isso, o instituto quis dotar-se de um avançado sistema de armazenamento, que divida os dados em dispositivos distribuídos em 14 instalações em todo o território nacional. Esta infra-estrutura não só apoiará todas as áreas de investigação, desde a robótica até à ciência dos materiais, mas também proporcionará a possibilidade de recolher, classificar e rastrear todos os dados para utilização futura, representando assim um activo único e transversal do sistema de investigação de Itália. .