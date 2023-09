Como ajudar o cérebro e a memória Mesmo à mesa: alimentos que ajudam o nosso cérebro

A memória é um elemento importante: graças a estes alimentos é possível ajudar o cérebro à mesa, pois melhoram a sua saúde

A melhor maneira de melhorar a saúde do cérebro é Cuidado com o que você comena verdade Alguns alimentos contêm substâncias benéficas Este dispositivo é muito importante. Seguindo uma dieta composta por certos alimentos, você pode ajudar a manter sua mente ativa e alerta.

Alguns alimentos contêm substâncias neuroprotetoras que melhoram a memória de forma totalmente natural. Isso nos faz entender que Você tem que ter cuidado com o que você comePara prevenir e cuidar do envelhecimento da pele.

Alimentos que são benéficos para o cérebro

Se você seguir uma alimentação desequilibrada, terá diferentes repercussões em seu corpo. O cérebro é um dos órgãos que pode estar exposto a problemas em decorrência de uma alimentação inadequada. Portanto, você precisa saber o que é recomendado para comer à mesa. Os peixes oleosos, por exemplo, são ricos em ácidos graxos essenciais, que o corpo não produz e por isso devem ser consumidos à mesa. Contém ômega 3, que promove o funcionamento saudável do cérebro e, como resultado, a memória também melhora.

Depois, há as nozes, ricas em vitamina E, substância que previne o declínio cognitivo. As nozes são ricas em ácidos graxos essenciais, que, como mencionado anteriormente, são muito importantes para o organismo. A cúrcuma também deve ser consumida regularmente Contém muita curcumina, que é antiinflamatória e antioxidante. Depois temos o chá verde, uma bebida rica em antioxidantes, que neutralizam os danos oxidativos dos radicais livres. Portanto, é muito útil contra a deterioração das células cerebrais.

Os ovos são ricos em proteínas e vitamina B, mas também contêm… A colina é uma substância orgânica que protege o cérebro. Deve ser tomado regularmente, mas deve-se prestar atenção às quantidades diárias. Comer ovos também aumenta a produção de esfingomielina, o que ajuda a melhorar a transmissão dos impulsos nervosos.

Por outro lado, as bagas são uma grande fonte de antocianinas, que aumentam os níveis de BDNF no cérebro. Então ele comeu essas frutas Regula a função sináptica e a plasticidade cerebral. Finalmente, o chocolate amargo é rico em polifenóis, que melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro. Também é rico em antioxidantes e desta forma protege as células nervosas da ação dos radicais livres Retarda significativamente o processo de envelhecimento. Além disso, por ser rico em magnésio, o cacau presente no chocolate também melhora a transmissão dos impulsos nervosos.