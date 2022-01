O Grande Mekong: a descoberta de 240 espécies desconhecidas pela ciência em 2020 (vídeo)

Macacos fantasmas, cobras iridescentes e tritões de crocodilo foram descobertos pelo WWF no Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia e Vietnã

[27 Gennaio 2022]

Publicação WWF relação “GMS Species News Discoveries 2020” explica e lista a descoberta de 224 novas espécies de plantas vasculares e vertebrados no GMS: 155 plantas, 16 peixes, 17 anfíbios e 35 répteis e mamíferos anteriormente desconhecidos pela ciência e encontrados por pesquisadores em 2020,

A região do Grande Mekong, no Sudeste Asiático, estende-se ao Camboja, Laos, Vietnã, Mianmar e Tailândia e é um hotspot global de biodiversidade. É o lar de algumas das espécies mais famosas e ameaçadas do planeta: o tigre, o elefante asiático, o saola, a maca betta e o peixe-gato gigante do Mekong. Além disso, novas espécies são frequentemente descobertas nesta área, o que tem chamado a atenção global para a área, juntamente com o interesse no futuro desta espécie devido a grandes projetos de infraestrutura, barragens e crescimento da população humana.

O WWF observa: “Com a adição dos resultados de 2020, o total de espécies de plantas vasculares, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos descritos na área desde 1997 agora é de 3.007.

Uma série aparentemente interminável de descobertas, e o ano de 2020 até levou à surpreendente descoberta, já relatada pelo Greenreport.it, de uma “nova” espécie de macaco, Bubba Langour, com círculos brancos fantasmagóricos ao redor dos olhos e peixes de caverna que exigem a criação de um gênero totalmente novo. Mas também para classificar o primeiro bambu suculento do mundo, um novo gênero foi formulado. Descoberta cobra iridescente Alavanca de padrão de escala não sobreposta. E mais sapos de todas as formas, crocodilo, Knotts de duas cores e lindas flores…

Yoganand, oficial regional de crimes contra a vida selvagem e vida selvagem da WWF, disse à Reuters que “essas espécies são produtos extraordinários e maravilhosos de milhões de anos de evolução, mas estão sob grave ameaça e muitas estão morrendo antes que possam ser descritas”.

Essas descobertas, cuidadosamente identificadas e registradas por naturalistas e taxonomistas, foram coletadas em um relatório do WWF Greater Mekong que mostra que a área continua sendo uma linha de frente da exploração científica e um hotspot para a diversidade de espécies. No entanto, essas descobertas também são um lembrete claro do que podemos perder se as atividades de assentamento humano e desenvolvimento na região continuarem a destruir o ambiente natural. Muitas espécies foram extintas antes de serem descobertas e foram levadas ao desaparecimento pela destruição do habitat, doenças espalhadas por atividades humanas, predação e competição de espécies invasoras importadas e os efeitos devastadores do comércio ilegal e insustentável de vida selvagem.”

Um dos autores do relatório, Thomas Ziegler, daO Zoológico de Colônia Aktiengesellschaft e o coordenador de projetos de conservação da natureza e biodiversidade do zoológico alemão no Vietnã, lembram que “Descobrir e descrever novas espécies é apenas o primeiro passo. Características ecológicas, distribuição e tamanho populacional também devem ser estudados com urgência para avaliar o estado de conservação da espécie. Em particular, as espécies que são encontradas apenas em áreas geográficas muito pequenas precisam de nosso apoio coordenado porque são altamente vulneráveis ​​a ameaças diretas feitas pelo homem e enfrentam maior risco de extinção. Nesse sentido, o estudo do grau de endemicidade e das ameaças existentes é tão importante quanto o trabalho de descoberta. Infelizmente, para muitas espécies, esses dados são completamente desconhecidos e precisamos desenvolver a capacidade de jovens pesquisadores para ajudar a preencher essas lacunas de conhecimento. Uma melhor compreensão da cobertura de áreas protegidas de espécies ameaçadas ajudará muito na definição de prioridades de conservação para a vida selvagem negligenciada. No entanto, muitas espécies ainda não foram incluídas na Lista Vermelha da IUCN e muitas avaliações atuais estão desatualizadas. A proteção do habitat é essencial, mas isso muitas vezes não acontece rápido o suficiente. Neste caso, a “abordagem de um único plano”, apoiada pela IUCN, é muito promissora, pois vincula medidas de conservação no local e fora do local com diferentes experiências para a melhor proteção possível. Espécies de alcance limitado que estão ameaçadas de extinção iminente podem ser hospedadas por estruturas locais ou zoológicos, que servem como “Arce’s” modernos, onde programas e redes de reprodução de conservação podem ser estabelecidos. Paralelamente a isso, a preservação da natureza na natureza é nosso objetivo final, para que esta Arca tenha uma terra na qual possa ancorar posteriormente.”

Ziegler conclui: “A proteção da natureza tem sido apoiada por agências governamentais e não governamentais, mas é necessário mais apoio. A crise do Covid-19 deixou claro que os humanos não podem intervir impunemente na natureza, suas redes, cadeias alimentares e biodiversidade. Em um mundo que está aumentando Na globalização, precisamos dar um passo atrás e reconsiderar nossos comportamentos. Se aprendermos a usar os recursos naturais de forma mais cuidadosa e sustentável, a crise atual pode nos ajudar a fazer progressos substantivos na preservação da vida selvagem. relatórios de conscientização como este do World Life Fund Wilderness são necessários para informar as pessoas sobre a rica diversidade de espécies em nosso planeta, e é um presente precioso e finito. nosso planeta, em vez de explorá-los e eliminá-los. Esta é a conclusão mais importante deste relatório, que destaca um dos hotspots de biodiversidade mais ricos do mundo e seu apelo desesperado por melhor conservação.”