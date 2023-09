Fake news e ciência: Luca Perry conquista o público em “L’API HOUR”.

O sucesso do primeiro evento Api Lecco

“Achamos que somos racionais, mas não o somos.”

LECCO – “Começo meio bom.” Ele pode dizer isso muito bem Abelhas Lyco Naquela noite passada, sexta-feira, em um ambiente maravilhosoCeleiro Manzoni em PescarenicoFoi inaugurado o curso de encontros culturais intitulado “Relógio API” Projetado para membros.

Na cadeira Lucas PerryAstrofísico e comunicador científico que realizou a conferência intitulada “Notícias falsas e mecanismos cognitivos que nos enganam”.

O jovem cientista que também trabalhou em programas de rádio Pedro E Alberto ÂngelaCom a sua amizade característica e viva, colocou o público à prova em que deveria encontrar, entre 4 pares de afirmações relacionadas com o mundo científico e astronómico, qual delas era falsa e, portanto, falsa.

Enriquecendo as respostas com anedotas, curiosidades e histórias relacionadas ao espaço e aos OVNIs, Perry estimulou a atenção do público presente na sala, demonstrando como é fácil cair em notícias falsas.

“Achamos que somos racionais, mas não somos de todo. Ele explicou que a maioria das decisões que tomamos, tomamos aleatoriamente, guiados pelas emoções – explicou – estudos científicos comprovaram que uma pessoa média tem 6.000 pensamentos diariamente, mas muito poucos desses pensamentos são analisados ​​racionalmente. Na maioria dos casos, estamos condicionados Vieses cognitivos (Processos Mentais de Julgamento, ed.) É Vieses A que todos estamos sujeitos e da qual é difícil afastar-nos porque caracteriza o homem há 300 mil anos até agora. “Somos naturalmente chamados a dar respostas e tomar decisões rapidamente, mas o fazemos por intuição.”

Um corte transversal da natureza humana que precisa ser considerado e focado para tentar evitar cair na armadilha das notícias falsas e da desinformação.

“Pensamos que tomamos decisões de forma racional, e pensamos que a inteligência e a cultura podem tornar-nos imunes às notícias falsas, na realidade não é assim, porque somos guiados pelas emoções. É por isso que todos devem “lavar-se” com humildade. Além disso, devemos aprender a conhecer os mecanismos que nos enganam, como o viés de confirmação através do qual tendemos a confiar e dar crédito àquela informação que confirma o nosso ponto de vista, e rejeitar ou questionar tudo o que não esteja de acordo com o nosso ponto de vista. de vista.’ Este fenômeno também é chamado ‘apanhar cerejas’literalmente “escolha seletiva”, ou a capacidade de um indivíduo de compreender apenas as informações de que gosta.

A prova definitiva foi apresentada durante a noite com a participação direta dos presentes: “Você pegou afirmações e ditos que lhe pareciam falsos de acordo com seu instinto e lado emocional, e então, paradoxalmente, descobriu que as afirmações e ditos verdadeiros eram muito mais maravilhosos. e incrível, mostrando como a ciência pode ser mais extraordinária do que a nossa imaginação.”

A noite foi então encerrada com um delicioso aperitivo.