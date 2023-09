Recanati, o espetáculo interativo “Descobrindo a Ciência” no dia 17 de setembro

Clementoni organiza dia de animação dedicado aos mais pequenos e fala dos seus primeiros 60 anos com exposição em Recanati

Recanati – domingo, 17 de setembro Clementoni Em colaboração com os “Cientistas Gentis” da Associação Leo Scienza, organiza três eventos dedicados a todas as crianças dos 5 aos 10 anos. “Descoberta da ciência” É um show interativo que envolverá as crianças em incríveis experimentos e reações químicas. O objetivo é entreter as crianças com os “segredos” da ciência para aproximá-las da descoberta de temas científicos de uma forma fácil e envolvente. A participação é gratuita e com número limitado de vagas, pelo que é necessária inscrição num dos três eventos para aceder.

“Não poderíamos deixar de iniciar os eventos planejados desde Recanati para contar a história de 60 anos de diversão e trabalho – Pierpaolo Clementoni diz – Com um momento que tem forte valor simbólico para a nossa empresa. As crianças sempre foram o foco do nosso compromisso diário e queremos dedicar-lhes este primeiro encontro. A escolha de começar em Recanati foi natural para nós, porque para Clementoni o apoio da região é fundamental, aqui temos as nossas origens e daqui continuamos com entusiasmo uma aventura sempre nova e esperada rumo ao futuro.”

A história da Clementoni começou num estacionamento de Recanati em 1963, e para traçar com precisão os marcos dessa jornada, a empresa decidiu criar uma exposição no átrio da Prefeitura na Piazza Giacomo Leopardi no sábado 16 e no domingo 17 Setembro em colaboração com o Município de Recanati.

“Estamos muito satisfeitos em receber as comemorações dos 60 anos da Clementoni, um ícone no setor de jogos educativos.” afirma Rita Soccio, consultora cultural. “Durante seis décadas, Clementoni manteve uma profunda ligação à região, refletindo o “Genius Loci” que torna a nossa comunidade especial. Clementoni tem contribuído para desenvolver a criatividade e o talento de muitas meninas e meninos, ajudando-os a crescer e aprender enquanto se divertem. Desejamos à empresa um feliz aniversário, esperando continuar a cooperação para promover a inovação e a aprendizagem para a alegria das gerações futuras.

A exposição “60 Anos de Descobrimento e Convivência” é uma viagem que parte do primeiro jogo de tabuleiro criado por Mario e Matilda Clementoni, “La Tombola della Canzone”, passando por marcos como o Sapientino, através do qual a filosofia de “aprender aprendendo ‘ brincar’ chegou aos jogos de hoje, Projetado para entreter os mais pequenos e envolver e envolver toda a família. Porque brincar ajuda as crianças a crescer e ajuda as crianças mais velhas a permanecerem sempre crianças.

“Descoberta da ciência”

Domingo, 17 de setembro

Lobby da Prefeitura de Recanati na Piazza Giacomo Leopardi

A entrada é gratuita, as vagas são limitadas e é necessário fazer reserva no Eventbrite:

Primeiro show das 15h às 16h:

O segundo show das 16h30 às 17h30:

Terceiro show das 18h às 19h:

“60 anos de descoberta e convivência”

Lobby da Prefeitura de Recanati na Piazza Giacomo Leopardi

Sábado, 16 de setembro

Domingo, 17 de setembro

10h – 12h30, 15h30 – 19h30

entrada livre