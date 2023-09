Café, fígado, água da torneira, frutas, diabetes: melhor explicado em termos de “nutrição”

A nutrição é um assunto sério, por isso é importante dissipar os falsos mitos que ainda existem e devem ser erradicados.

Não é mais um mistério seguir um Dieta balanceada É essencial não apenas manter um peso saudável, mas também viver mais e com mais saúde. O fornecimento de nutrientes, macronutrientes, vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, etc. é essencial para permitir o bom funcionamento do organismo e evitar o possível aparecimento de doenças, especialmente as associadas ao processo de envelhecimento. Por exemplo, a deficiência de vitaminas pode levar a doenças ósseas; neste caso, pense em uma deficiência acentuada Vitamina D Relacionado à aparência Osteoporose. Mas assim, Quais são os segredos para comer da maneira certa?

Na verdade, a regra de ouro que você deve seguir ao longo da vida é Traga qualquer comida para sua mesa, Sem excluir ninguém, desde que os detalhes sejam mencionados Preste atenção às quantidades e aos métodos de cozimento. Outro procedimento muito importante que precisa ser feito é a remoção falsos mitos sobre nutrição, Há alguns que são difíceis de confrontar porque são erroneamente considerados verdadeiros. Por exemplo, ainda há quem acredite que Consumo de frutas Ambos estão relacionados à aparência diabetes, Mas na verdade é exatamente o oposto.

Mitos nutricionais: estes são os mais comuns

Na verdade, alguns estudos científicos mostram que comer diariamente uma porção de fruta inteira, especialmente se forem bagas, uvas ou maçãs, reduz o risco de cancro. Diabetes tipo 2, Comer frutas inteiras também controla os níveis de açúcar no sangue.

Outro clichê difícil de erradicar é o do consumo café ruína fígado, É um preconceito generalizado, mas falso. Na verdade, uma quantidade modesta de café, cerca de duas ou três xícaras por dia, pode ter efeitos positivos e protetores graças à sua ação antioxidante.

Existem também falsos mitos sobre consumo de água, Na verdade, segundo alguns, a água engarrafada é melhor do que a água engarrafada torneira, Na verdade, nem sempre é assim porque recebem os mesmos controles e, portanto, têm o mesmo grau de confiabilidade.

Outro falso mito é aquele sob o qual carne vermelha Pode favorecer o aparecimento de tumores. Instituto Superior de Saúde Ele afirmou que não há relação causal entre o consumo de carne in natura e o aparecimento da doença CâncerNa verdade, nenhuma evidência científica foi fornecida.