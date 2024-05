O que é um rosto, para embarcar em um avião com reconhecimento facial

A partir de terça-feira no aeroporto de Milão Linate O serviço está disponível sobrecom., que permite aos passageiros embarcar no avião passando por postos de segurança e portões sem apresentar documentos e cartão de embarque, mas apenas o rosto, que é reconhecido por meio de sistema biométrico de reconhecimento facial. O serviço, que o passageiro pode optar por utilizar ou não, está disponível para todas as companhias aéreas que decidirem aderir: atualmente a Ita Airways e a empresa escandinava SAS (companhia aérea nacional da Dinamarca, Suécia e Noruega) já o fizeram.

Linate é o primeiro aeroporto italiano a garantir este serviço, que é utilizado na Europa por um número limitado de companhias aéreas nos aeroportos de Paris, Barcelona, ​​Londres, Frankfurt e Munique. O reconhecimento facial por meio da obtenção de dados biométricos – características físicas que permitem o reconhecimento facial – é difundido nos principais aeroportos do mundo, com o objetivo de reduzir o tempo e o potencial estresse dos passageiros durante as etapas de embarque.

Em Linate, o sistema está funcionando após o término de um teste iniciado em 2020, mas que foi suspenso devido à pandemia. Após o check-in do voo, os passageiros deverão se cadastrar nos totens localizados no aeroporto (quiosques multimídia): será necessário escanear seu documento e cartão de embarque colocando-os em leitores ópticos e depois “fotografando-se”. Da câmera frontal. Uma vez cadastrados esses dados, não serão mais necessários documentos e cartões de embarque e você poderá passar no controle e acessar o voo em portões dedicados. As inscrições podem durar apenas uma viagem ou um ano, e a partir de junho também será possível fazer isso pelo aplicativo.

A SEA, empresa que administra o aeroporto, especifica que as imagens faciais não são armazenadas, mas apenas utilizadas para criar o modelo biométrico, enquanto os dados relativos aos documentos são criptografados e mantidos por 24 horas ou por um ano no caso de gravação de longo prazo. .

Serviços semelhantes foram ativados (ou estão em processo de ativação) em aeroportos do Japão, Índia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Hong Kong. nos Estados Unidos da América Os sistemas de reconhecimento facial estão ativos em mais de 30 aeroportos (sendo os primeiros os aeroportos internacionais de Los Angeles, Washington, Baltimore e Denver), mas espera-se que nos próximos anos com.faceboard Tornar-se-á uma opção em mais de 400 aeroportos dos EUA.