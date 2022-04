Efeito, estados de pico alcançados: início da curva descendente

COSENZA – Se no ano passado A carga tributária da Itália atingiu um recorde histórico de 43,5% do PIB 1No 2022, por outro lado, deverá cair para 43,1%. Por este meio, apenas no dia 7 de junho (um dia antes do ocorrido em 2021) Os italianos vão comemorar o tão esperado Dia da Libertação Financeira (ou “Dia da Liberdade Fiscal”). Ou seja, mais de 5 meses após o início de 2022 (equivalente a 157 dias úteis incluindo sábados e domingos), o contribuinte italiano médio deixará de trabalhar para pagar todas as obrigações fiscais do ano (IRPV, IMO, IVA, TARE), Vários adicionais de impostos, IRAP, IRES, contribuições para a Segurança Social, etc.) e a partir de 7 de Junho começará a ganhar para si e para a sua família. É o que aparece do Gabinete de Estudos do CGIA em Mestre onde dizem Colocar este “ábaco” é um exercício puramente teórico; No entanto, esta análise é interessante porque dá uma dimensão, quando comparada com os resultados de outros países europeus, para o montante assustadoramente elevado de impostos e contribuições cobrados dos contribuintes italianos.

o O nível recorde de carga tributária alcançado em 2021 se deve não ao aumento de impostos imposto no ano passado às famílias e empresas, mas ao notável crescimento do PIB (+6,6 por cento) que, após a queda vertical registada em 2020 (-9 por cento), contribuiu para um aumento significativo das receitas. Por outro lado, em 2022, a carga fiscal deverá diminuir 0,4 pontos percentuais, embora o crescimento económico deva rondar os 3 por cento. Isso também acontecerá graças ao corte de impostos e contribuições decididos pelo governo Draghi. As principais medidas aprovadas no ano passado são: reforma do IRPEF (-6,4 bilhões de euros em recursos), isenção de 0,8 ponto percentual de contribuição para os trabalhadores.

Colaboradores com salário bruto mensal inferior a 2.692 euros (-1,1 mil milhões de euros) e isenção de pagamentos de IRAP a particulares (-1 mil milhões de euros).

Olhando para a série temporal reconstruída até 1995, O primeiro dia de liberação de impostos foi em 20053 . Naquela ocasião, a carga tributária era de 39% e os contribuintes italianos só precisavam chegar a 23 de maio (142 dias úteis) para se livrar de todos os prazos fiscais. Sempre com o calendário em mente, o calendário mais recente, como dissemos acima, foi registrado em 2021, quando a carga tributária atingiu o recorde de 43,5% e, portanto, o “dia da isenção de impostos” foi adiado para 8 de junho.

Entre os grandes players da União Europeia, a França é a única com impostos mais altos que os nossos

Um resultado particularmente empolgante não aparece na comparação com outros países europeus. Em 2020 (o último ano em que pode ser feita uma comparação com os países da UE), os contribuintes italianos trabalharam para as autoridades fiscais até 5 de junho (aproximadamente 157 dias úteis), 4 dias a mais do que a média registrada nos países da UE. Zona Euro e 6, por outro lado, a comparação é feita com a média dos 27 países que compõem a União Europeia. Se compararmos o “Dia da Liberdade Fiscal” italiano com o dia de nossos principais concorrentes econômicos, descobriremos queApenas a França tem um número muito maior de dias úteis necessários para pagar impostos (+19), enquanto outros puderam comemorar antecipadamente a liberação financeira. Na Alemanha, por exemplo, isso aconteceu 5 dias antes da Itália, na Holanda 11 e na Espanha 20. O país mais virtuoso é a Irlanda; Com uma carga tributária de 20,7%, os contribuintes irlandeses cumprem suas obrigações fiscais em apenas 76 dias úteis e começam a trabalhar por conta própria em 16 de março: 81 dias antes do nosso Dia da Liberdade Fiscal.