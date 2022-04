Anemia: como tratá-la com nutrição

A anemia é definida como uma condição caracterizada pela diminuição da quantidade total de hemoglobina presente no organismo em relação aos níveis fisiológicos normais (menos de 12 g/100 ml nas mulheres e 13 g/100 ml nos homens). Existem diferentes tipos de anemia, mas todas apresentam sintomas comuns devido à baixa quantidade de oxigênio que está sendo transportado no corpo. Mas quais são os sintomas e sobretudo os tratamentos?

Os sintomas de anemia podem ser múltiplos. Está localizado em torno de:

astenia em particular, após esforço físico, geralmente cólicas noturnas;

em particular, após esforço físico, geralmente cólicas noturnas; palidez , especificamente devido à oxigenação tecidual prejudicada. Essa condição chamada “hipóxia tecidual” pode ser observada principalmente ao nível do dorso da mão, da conjuntiva da pálpebra e da mucosa interna dos lábios;

, especificamente devido à oxigenação tecidual prejudicada. Essa condição chamada “hipóxia tecidual” pode ser observada principalmente ao nível do dorso da mão, da conjuntiva da pálpebra e da mucosa interna dos lábios; falta de ar Além disso, ou dificuldade para respirar, o paciente também pode apresentar um caso de taquicardia;

Além disso, ou dificuldade para respirar, o paciente também pode apresentar um caso de taquicardia; unhas quebradiças listrado e opaco;

listrado e opaco; Poesia fino e quebradiço

fino e quebradiço dor de cabeça e insônia.

Tal assédio, no entanto, pode se referir a várias formas de Anemia.

Anemia: o que é e como se manifesta?

Diferentes formas de anemia.

anemia perniciosa, Também conhecido como megaloblástico, é muito comum e é causado por uma deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. O motivo da deficiência dessas vitaminas pode ser a absorção prejudicada no estômago, por exemplo, no caso de gastrite.

Então existe um arquivoAnemia por deficiência de ferro Devido à deficiência de ferro que pode ocorrer, por exemplo, no caso de perda excessiva de sangue, como no caso de fluxo menstrual intenso ou muito frequente ou sangramento causado por úlcera estomacal. A deficiência de ferro também pode ser devido à redução da ingestão alimentar, como no caso dos vegetarianos, por má absorção, mas também por maior necessidade, como no caso de gravidez ou amamentação.

anemia hemolítica, Em vez disso, é o resultado da baixa concentração de glóbulos vermelhos devido à baixa produção ou alta destruição. Essa condição pode servir como um alarme para a presença de doenças infecciosas, autoimunes ou tóxicas, como linfoma maligno, bem como efeitos colaterais de certas classes de medicamentos.

Anemia: o que Comer?

Para a prevenção e tratamento das formas de anemia por deficiência de ferro, ácido fólico e vitamina B12, é importante prestar atenção à dieta. Em particular, no caso de Anemia por deficiência de ferro Será benéfico comer alimentos ricos em ferro heme porque é mais fácil de absorver. Podemos encontrá-lo em carnes vermelhas magras, especialmente carne de cavalo, carne branca, atum, salmão, bacalhau, bresaola e ovos.

No entanto, o Alimentos que contêm ferro Não heme, embora tenham uma forma de ferro que não é facilmente absorvida, também posso dar Ajuda secreta. O ferro não-heme é encontrado no espinafre, frutas secas e ácidos graxos nas leguminosas.

Em casoanemia perniciosa por deficiência Ácido fólico Será útil dar primazia a alimentos como leguminosas, em particular soja, milho e farelo, brássicas (repolho, brócolis), agrião, escarola, ovos, frutas secas, beterraba vermelha, aspargos, alface. Por outro lado, se a vitamina é deficiente b 12 Será necessário comer fígado bovino, ostras, leite e seus derivados, carne bovina e ovos.