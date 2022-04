Acordar feliz é possível, graças ao despertador perfeito. A ciência diz que sim

Ioga antes de dormir, último pensamento feliz antes de dormir, boa qualidade do sono – essas são apenas algumas das coisas que incorporamos à nossa rotina Para tornar o despertar mais divertido. Mas eles funcionam mesmo?

Experiências pessoais nos dizem que não. Embora durmamos cedo, e o façamos nas melhores circunstâncias, parece que repetimos a mesma coisa todas as manhãs. Drama matinal. O despertador tocando em nossos sonhos e o desejo de ficar um pouco mais entre os cobertores não fazem nada além de aumentar nossa vontade de não sair da cama.

Em suma, nada do que fazemos parece Você nos garante um feliz despertar, animada e animada, assim como as que vemos na TV, pelo menos por enquanto. De fato, a ciência parece ter identificado o segredo do bom humor ao acordar e esperamos que isso seja encontrado em O despertador DIY perfeito.

Acordar feliz pela manhã

Ninguém gosta de acordar cansado, sem energia e de mau humor, pois assim sabemos que todo o nosso dia vai depender dessas emoções que sentimos. Anteriormente PitágorasSéculos atrás, surgiu a mesma pergunta que enfrentamos hoje: quais melodias poderiam garantir um despertar mais energético? Ele entendeu, em primeiro lugar, que alguns sons, ao invés de outros, eram mais eficazes para um melhor despertar.

Então pense nisso Ciência moderna Para tornar seus versos mais precisos. De fato, existem vários estudos que investigaram o sono e a vigília. O que foi demonstrado é que alguns deles são capazes de estimular nossas mentes e fazer com que sair do sono melhor.

A partir da última pesquisa de campo publicada em Jornal de distúrbios do sono e tratamento. Especialistas da Escola de Mídia e Comunicação da Universidade de Melbourne tentaram descobrir como derrotar o chamado “inércia do sono“, ou aquilo Condição geral de dormência experimentado nas primeiras horas da manhã.

O que emergiu da pesquisa é que eles estão lá Algumas das melodias mais eficazes Em comparação com os alertas agudos ou não melódicos que costumamos definir em nossos smartphones.

Alarme faça você mesmo

Assim, elimina o tradicional bip Bip É o pano de fundo musical do nosso despertar, os especialistas recomendam Você prefere música instrumental? Ou sons naturais, como ondas do mar, água de riachos ou pássaros cantando. Esta escolha será mais eficaz para estimular o cérebro Comparar com tons de alerta Que geralmente definimos como um alarme.

Escusado será dizer que quanto melhor acordarmos, melhor será a disposição com que nos preparamos para enfrentar o dia, o que inevitavelmente afeta também o desempenho pessoal e profissional. Mas isso não é tudo, porque os especialistas também declaram Hum a música selecionada para si mesmo Como estimulante, quando abrimos os olhos, pode estimular mais o cérebro e fazê-lo Saia do estado de dormência Cadê.

Olhando para o que foi escrito até agora, parece-nos que encontramos O segredo de um despertar feliz e energético. Tudo o que precisamos fazer é definir o alarme com uma música ou tom que é silenciado assim que abrimos os olhos.